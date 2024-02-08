ФОТО | Похудевший Робби Уильямс показал сексуальный торс и раскрыл секрет снижения веса

Исполнитель Робби Уильямс, сбросивший в прошлом году рекордные 14 килограмм, продолжает хвастаться похорошевшей фигурой. Супруга артиста Айда Филд опубликовала в своем микроблоге пикантную и забавную фотосессию Робби, сделанную специально ко Дню всех влюбленных 14 февраля.

На свежих кадрах певец дурачится с надувными игрушками для бассейна, валяется среди розовых воздушных шаров и демонстрирует впечатляющее подтянутое телосложение. Из одежды и аксессуаров на Робби можно заметить лишь черные плавки, белоснежные носки и солнцезащитные очки в форме сердец — главного символа Дня святого Валентина.

Раннее поклонники подозревали, что Уильямс сбросил вес на популярном среди селебрити „Оземпике“, подавляющем аппетит. Певец подтвердил информацию, но подчеркнул, что соблюдает правильную дозировку, и объяснил, что проделал большой путь к желаемым параметрам. В первую очередь, артист отказался от пагубной привычки выкуривать по 40 сигарет в день.

Впрочем, по словам Уильямса, своей внешностью он не был доволен никогда: „У меня либо был избыточный вес и я был несчастлив, либо экстремально недостаточный вес — и я тоже был несчастлив. И то, и то одинаково вело к депрессии, - признавался он ранее“.