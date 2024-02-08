В Т1 будет горячо: Койт Тооме, Уку Сувисте и Яагуп Туйск создадут романтическое настроение

В 14:00 в атриуме Т1 вместе выступят Уку Сувисте, Койт Тооме и Яагуп Туйск с группой. Они представят свои главные хиты в необычном ключе. Это будет первый совместный концерт трио с конца 2021 года.

Перед концертом, в 13:50, свою программу представит труппа танцевального и фитнес-клуба TantsuGeen. Программа Т1 ко Дню святого Валентина стартует в 13:00, ведущим выступит Renxx. Состоится большой розыгрыш призов, в котором смогут принять участие все посетители Т1, а победители получат две подарочные карты по 50 евро.

Как обычно, до Т1 легко добраться на общественном транспорте и на машине. Т1 располагает почти тысячей парковочных мест для посетителей на подземной парковке и в парковочном доме. До Т1 можно доехать на трамваях №2 (Копли–Суур-Паала) и №4 (Тонди–Суур-Паала), ближайшая остановка – Majaka põik.