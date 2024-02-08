Голые в постели: в сети вычислили новую возлюбленную Смольянинова

России у него остались сыновья и экс-жена Дарья Мельникова.

А теперь, кажется, у артиста появилась новая возлюбленная.

Официально никаких комментариев на этот счет он не дает, но в Сети, как всегда, провели свое расследование и вычислили потенциальную даму сердца. Пользователи пришли к выводу, что он закрутил роман с Екатериной Сапожниковой. Девушка работает пиарщицей актера, она замужем за бывшим солистом группы „Премьер-министр“ Дмитрием Ланским.

Ланской был первым муже Юлии Началовой, после расставания с певицей он познакомился с Екатериной. В 2008-м у пары родилась дочь София, а в 2010 году — сын Платон. О разводе супругов ничего неизвестно, тем не менее, сетевые детективы продолжают настаивать, что он не за горами.

Сам Ланской с семьей тоже живет в Латвии, но работает в России — пишет музыку к сериалам, например, „Воронины“, „Физрук“, „Прелесть“ и другим.

Вывод, что у пары роман, интернет-пользователи сделали по снимкам. Ранее, актер делился откровенным кадром с девушкой, оба находились в постели, и в характере кадра не возникало сомнений.

Тогда личность незнакомки идентифицировать не могли, но спустя какое-то время аналогичный кадр появился в соцсетях у Екатерины. Это и дало повод полагать, что перед нами новая пара.