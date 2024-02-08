„Это абсолютный идиотизм! Одумайтесь, люди“. Койта Тооме взбесило снижение скоростного режима в Таллинне

Снижение скоростного режима - это постепенный процесс, который начался в столице еще в январе. Таллинн планирует к концу 2024 года снизить ограничение скорости в центре города до 30 км/ч. Исключение составят только проходящие через центр магистрали, где ограничение скорости останется на уровне 40 км/ч.

Койт Тооме написал об этом как в своем аккаунте в Instagram, где у него 20 000 подписчиков, так и в Facebook. „Черт подери, что за люди там работают? Уж я бы хотел знать!“ - спрашивает своих подписчиков певец. Он приводит в сравнение, что в свое время на „Жигулях“ можно было ездить со скоростью 50 км/ч, но с новыми машинами это почему-то уже не годится. „Это абсолютный идиотизм! Одумайтесь, люди“, - считает он.