08.02.2024, 12:00
„Это абсолютный идиотизм! Одумайтесь, люди“. Койта Тооме взбесило снижение скоростного режима в Таллинне(18)
ФОТО: | Õhtuleht
Музыкант и известный автолюбитель Койт Тооме в своих социальных сетях критикует новость о снижении скоростного режима в центре Таллинна. „Автомобили с годами становятся все лучше и лучше, а скорость все снижается“, - объясняет Тооме свое видение вещей.
Снижение скоростного режима - это постепенный процесс, который начался в столице еще в январе. Таллинн планирует к концу 2024 года снизить ограничение скорости в центре города до 30 км/ч. Исключение составят только проходящие через центр магистрали, где ограничение скорости останется на уровне 40 км/ч.