Шоубиз
08.02.2024, 12:00

„Это абсолютный идиотизм! Одумайтесь, люди“. Койта Тооме взбесило снижение скоростного режима в Таллинне

 (18)
KOIT TOOME
KOIT TOOME
ФОТО: Erki Pärnaku | Õhtuleht

Музыкант и известный автолюбитель Койт Тооме в своих социальных сетях критикует новость о снижении скоростного режима в центре Таллинна. „Автомобили с годами становятся все лучше и лучше, а скорость все снижается“, - объясняет Тооме свое видение вещей.

Снижение скоростного режима - это постепенный процесс, который начался в столице еще в январе. Таллинн планирует к концу 2024 года снизить ограничение скорости в центре города до 30 км/ч. Исключение составят только проходящие через центр магистрали, где ограничение скорости останется на уровне 40 км/ч.

Койт Тооме написал об этом как в своем аккаунте в Instagram, где у него 20 000 подписчиков, так и в Facebook. „Черт подери, что за люди там работают? Уж я бы хотел знать!“ - спрашивает своих подписчиков певец. Он приводит в сравнение, что в свое время на „Жигулях“ можно было ездить со скоростью 50 км/ч, но с новыми машинами это почему-то уже не годится. „Это абсолютный идиотизм! Одумайтесь, люди“, - считает он.

Оставить комментарий Читать комментарии (18)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии