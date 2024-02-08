ФОТО | Келли Осборн тает на глазах: звезда напугала худобой и… бойфрендом

Большую часть своей жизни 39-летняя Келли Осборн боролась с лишним весом. Эта борьба была отчаянной — в ход шли самые разные диеты, консультации самых дорогих голливудских диетологов, пишет Woman.

В 16 лет она весила 90 кг при росте 160 см и готова была провалиться из-за этого сквозь землю. А как иначе, если в это время ее семья снимала реалити-шоу, и за срывами Келли с очередной диеты наблюдал весь мир. А тут еще родной отец, заявляющий в камеру: „У Келли щеки видны со спины“. Взять ситуацию под контроль ей удалось лишь несколько лет назад.

„Как только я изменила питание, танцевать стало гораздо легче, и вес начал таять. Я даже не замечала, как худела. Впервые в жизни я могла смотреть на себя в зеркало без отвращения. Раньше я весила 53 кг только когда принимала запрещенные вещества, но это был ужасный опыт“, — делилась Осборн.

Увы, одним ПП и спортом делу не всегда поможешь, и Келли не стала скрывать, что без хирургического вмешательства не обошлось, — она перенесла операцию по уменьшению желудка. Кроме того, Осборн делала инъекции в челюсть и подбородок. Кажется, с последним она немного перестаралась. На церемонии вручения премии „Грэмми“-2024 знаменитость напугала нас своими скулами Джоли, а также выпирающими ключицами.

На красной дорожке „Грэмми“ Осборн появилась в корсетном платье Christian Siriano, подчеркнувшем стройную фигуру, к которой она так долго стремилась.

Спутник Келли также производил впечатление. Это бойфренд Осборн и отец ее ребенка — музыкант группы Slipknot Сид Уилсон.

Они знакомы много лет — с 1999-го, когда впервые встретились на фестивале Ozzfest, организованном семьей Осборн. Долгие годы Келли и Сид были близкими друзьями, а осенью 2021-го отношения вышли на новый уровень. Их первенец появился на свет в ноябре 2022-го — это мальчик, его зовут Сидней, в честь отца-музыканта.

После рождения ребенка Келли быстро пришла в форму (сбросила более 38 кг!) и, кажется, все еще продолжает это делать.