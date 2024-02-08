Принц Уильям выступил с речью о больном раком Карле III и перенесшей операцию Кейт

41-летний принц уже вернулся к своим обязанностям. На несколько недель он самоустранился от общественных дел, чтобы присматривать за тремя детьми, 10-летним Джорджем, 8-летней Шарлоттой и 5-летним Луи, а также ухаживать за супругой, перенесшей операцию на брюшной полости. Минувшим вечером Уильям стал почетным гостем гала-ужина, организованного благотворительной организацией, которая управляет вертолетной службой неотложной медпомощи.

Все взгляды присутствующих были устремлены на стоящего за трибуной принца Уэльского, ведь после известий о болезни короля Карла III и принцессы Уэльской никто из королевской семьи не выступал с официальным заявлением.

Уильям обратился ко всем тем, кто переживает за его семью. „Добрый вечер! Спасибо вам всем, что собрались здесь сегодня. И спасибо всем тем, чья тяжелая работа сделала этот вечер возможным, — начал он. — Я хотел бы также поблагодарить вас за слова поддержки для Кэтрин и моего отца, особенно в последние дни. Это очень много значит для всех нас“.

Принц был в хорошем настроении, много общался и шутил. „Справедливо будет сказать, что последние несколько недель были скорее „медицинскими“. И я подумал, что приду на прием службы санитарной авиации, чтобы отвлечься от всего этого!“ — с улыбкой отметил принц.

На приеме присутствовал и звезда Голливуда Том Круз, которого муж Кейт Миддлтон тоже упомянул в своей речи. „Я не могу не упомянуть нашего коллегу — пилота Тома Круза. Том, огромное спасибо за поддержку. Ты не мог бы не одалживать новые вертолеты для съемок следующей „Миссии…“ Был бы очень признателен тебе за это“, — смеясь, добавил он.

„В любом случае, я благодарю всех. Вы все, каждый без исключения, спасатели“, — завершил свое выступление принц, который в прошлом сам являлся пилотом санитарной авиации.

Напомним, принцессу Уэльскую прооперировали 16 января, через две недели она выписалась из больницы и теперь проходит реабилитацию дома. Кейт пока отложила работу и приступит к ней только после Пасхи, о чем сообщалось в заявлении дворца.