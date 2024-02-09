Джей Ло в ярости: Бритни Спирс проговорилась о романе с Беном Аффлеком
Кажется, певица готовит материал для второй книги мемуаров. В личном блоге Бритни рассказала о поцелуе с актером, который на тот момент состоял в отношениях с Дженнифер Лопес.
Бритни Спирс продолжает провоцировать общественность пикантными откровениями о своей молодости. После выхода скандальных мемуаров „Женщина во мне“, 42-летняя певица, похоже, вошла во вкус. Уничтожив репутацию бывшего возлюбленного Джастина Тимберлейка, Бритни взялась за Бена Аффлека.
Оказалось, больше двадцати лет назад между Бритни и Беном были романтические отношения. По крайней мере, об этом заявила сама Спирс в личном блоге. Исполнительница выложила черно-белую фотографию, на которой, помимо нее, изображены композитор и автор песен Дайан Уоррен и Аффлек. Она подписала снимок: „Он такой потрясающий актер. Разве я не говорила, что целовалась с Беном в ту ночь… Честно говоря, я забыла… Черт, это безумие! Хотела бы я рассказать вам, ребята, историю, которая произошла до этого! Боже, я сплетница“, — поделилась с подписчиками знаменитость.
Новость быстро разлетелась среди пользователей Сети и стала одной из самых обсуждаемых. По одной из версий, фото было сделано в 1999 году. На тот момент Бен Аффлек состоял в отношениях с актрисой Гвинет Пэлтроу.
Но по мнению таблоидов, снимок был сделан уже во время отношений артиста с Дженнифер Лопес. В любом случае, откровения „сплетницы“ Бритни пролили свет на измену Аффлека одной из его возлюбленных.
В комментариях пользователи шутят о том, что Бена и Дженнифер, у которых и без этой новости достаточно проблем в отношениях, сегодня ждет тяжелый разговор: „Да уж, доброе утро всем, кроме Бена Аффлека“, „Сегодня Дженнифер скажет ему: ’’Недоброе утро, дорогой’’“, „Теперь Бен будет ходить с еще более недовольным лицом“.
Нашлись и те, кому эти откровения Бритни показались неуместными: „Джастин и Бен — это два совершенно разных случая. Джастин — абьюзер и женоненавистник, а Бен — обычный человек со своими слабостями и страхами. Зачем выносить личную жизнь напоказ спустя 25 лет? Срок давности давно истек, а проблем прибавится“, — пишут подписчики.
В любом случае, Бритни Спирс вряд ли будет к кому-то прислушиваться. Женщина наслаждается долгожданной свободной спустя долгие годы тотального контроля и жестоких ограничений. Она пользуется возможностями по максимуму и говорит все, чем хочет поделиться.
Напомним, в своих мемуарах, которые стали самыми продаваемыми за всю историю, Бритни рассказала об аборте, который сделала в домашних условиях в 19 лет. Из-за этих заявлений репутация Джастина Тимберлейка была разрушена. Его обвинили в женоненавистничестве и лицемерии: после расставания с певицей артист выпустил множество синглов о разбитом сердце и изменах Бритни, которые привели его к пику популярности. В это время сама Спирс находилась в ужасном состоянии, и вскоре попала в реабилитационную клинику, а позже ее опекуном стал отец, который делал все, чтобы его опека над Бритни длилась как можно дольше.