Иван Ургант прервал молчание печальным постом(1)
Скоро исполнится два года с тех пор, как мы не видели шоумена в эфире федеральных каналов и на светских мероприятиях. В соцсетях он тоже появляется редко и лишь с важными заявлениями. Накануне он сообщил, что сегодня его маме исполнилось бы 73 года, пишет Womanhit.ru.
Почти два года назад Иван Ургант пропал с телеэкранов. Шоу „Вечерний Ургант“ отменили в связи с развернувшимися событиями. В свет ведущий выходит довольно редко, в основном, появляется на громких телепремьерах.
Соцсети тоже практически забросил. Но 7 февраля вышел на связь с фанатами, опубликовав несколько снимков. На одном из них артист позировал на заснеженном кладбище, на другом — запечатлена могила его матери. Валерии Киселевой не стало в 2015 году.
Иван почтил память родительницы в ее день рождения — 7 февраля. В этом году ей исполнилось бы 73 года.
„С днем рождения, мам!“ — написал Ургант.