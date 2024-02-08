Иван Ургант прервал молчание печальным постом

Скоро исполнится два года с тех пор, как мы не видели шоумена в эфире федеральных каналов и на светских мероприятиях. В соцсетях он тоже появляется редко и лишь с важными заявлениями. Накануне он сообщил, что сегодня его маме исполнилось бы 73 года, пишет Womanhit.ru.