Умер Юрий Борзов. Он придумал название группы „Машина времени“
Умер сооснователь группы „Машина времени“ Юрий Борзов. О смерти Борзова сообщил лидер „Машины времени“ Андрей Макаревич .
„Ушел от нас в лучший мир Юрий Иванович Борзов. Пятьдесят шесть лет назад, в девятом классе мы с ним придумали „Машину времени“, он стал нашим первым барабанщиком. Юра был очень красивым человеком — во всех отношениях. И что бы он ни делал — рисовал, строил, рассказывал — получалось у него исключительно красиво“, — написал Макаревич на своей странице в Facebook.
Группа „Машина времени“ была основана в 1969 году Андреем Макаревичем, Игорем Мазаевым, Юрием Борзовым, Александром Ивановым и Сергеем Кавагоэ. Помимо названия группы Борзов был автором фразы „внештатный командир Земли“, которая стала названием одного из самых известных альбомов группы. Как пишет „РИА Новости“, у Борзова было онкологическое заболевание. Музыканту было 70 лет.