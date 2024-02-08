Умер Юрий Борзов. Он придумал название группы „Машина времени“

„Ушел от нас в лучший мир Юрий Иванович Борзов. Пятьдесят шесть лет назад, в девятом классе мы с ним придумали „Машину времени“, он стал нашим первым барабанщиком. Юра был очень красивым человеком — во всех отношениях. И что бы он ни делал — рисовал, строил, рассказывал — получалось у него исключительно красиво“, — написал Макаревич на своей странице в Facebook.