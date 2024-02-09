Гордимся! Эстонские повара продемонстрировали миру наши продукты и вернулись с олимпиады с медалями

„Это превосходный результат, и я очень горжусь нашей командой“, - сказал Тайго Лепик, президент Эстонской ассоциации шеф-поваров. Перед олимпиадой была поставлена цель - вернуться с медалью, и она была достигнута с лихвой - две медали, одна из которых серебряная! Выдающееся достижение для тех, кто впервые участвует в олимпиаде. „Кроме того, мы смогли продемонстрировать эстонское сырье, высокое гастрономическое качество и, конечно, весь полученный опыт обогатил нас знаниями“, - добавил Лепик. Результат гарантирует Эстонии место на следующих Олимпийских играх.

Олимпиаду выиграла команда Финляндии, завоевавшая две золотые медали. Северные соседи впервые участвовали в Олимпиаде 20 лет назад, тогда они вернулись только с одной медалью и одним дипломом.

Кулинарная олимпиада IKA (IKA Culinary Olympics - прим. ред.) - старейшее, крупнейшее и самое разнообразное международное кулинарное соревнование в мире. Она берет свое начало в 1900 году, когда во Франкфурте состоялся первый кулинарный конкурс. В нем было представлено почти 60 стран. В течение шести дней, помимо соревнований национальных команд, проводяться и индивидуальные соревнования (изготовление скульптур, нарезка фруктов и т. д.), в которых эстонцы не принимают участия. Также существуют различные категории для молодежи и военных кухонь. Конкурс проводится раз в четыре года.

В состав сборной Эстонии вошли капитан Марко Сымер (Horisont), кондитеры Мерле Якобсон (Merlette) и Анна Шалухина (LushMama Artisan), Кирилл Беляков (Horisont), Денис Голик (Tchaikovsky), Максим Иванушкин (Kogu Resto), Лаури Оёпик (Royal Catering), Герман Мачарашвили, Карл Маркус Лехтоя (Joyce) и Койт Уусталу (GMP Pühajärve). Поддержали поворской состав Тайго Лепик, Мару Метспалу и Кюлли Вярник.