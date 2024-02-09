Гордимся! Эстонские повара продемонстрировали миру наши продукты и вернулись с олимпиады с медалями(5)
Со 2 по 7 февраля в Штутгарте прошли кулинарные олимпийские игры, в которых в этом году впервые приняла участие команда поваров из Эстонии. В упорной борьбе они завоевали серебряную и бронзовую медали.
„Это превосходный результат, и я очень горжусь нашей командой“, - сказал Тайго Лепик, президент Эстонской ассоциации шеф-поваров. Перед олимпиадой была поставлена цель - вернуться с медалью, и она была достигнута с лихвой - две медали, одна из которых серебряная! Выдающееся достижение для тех, кто впервые участвует в олимпиаде. „Кроме того, мы смогли продемонстрировать эстонское сырье, высокое гастрономическое качество и, конечно, весь полученный опыт обогатил нас знаниями“, - добавил Лепик. Результат гарантирует Эстонии место на следующих Олимпийских играх.
Олимпиаду выиграла команда Финляндии, завоевавшая две золотые медали. Северные соседи впервые участвовали в Олимпиаде 20 лет назад, тогда они вернулись только с одной медалью и одним дипломом.
Кулинарная олимпиада IKA (IKA Culinary Olympics - прим. ред.) - старейшее, крупнейшее и самое разнообразное международное кулинарное соревнование в мире. Она берет свое начало в 1900 году, когда во Франкфурте состоялся первый кулинарный конкурс. В нем было представлено почти 60 стран. В течение шести дней, помимо соревнований национальных команд, проводяться и индивидуальные соревнования (изготовление скульптур, нарезка фруктов и т. д.), в которых эстонцы не принимают участия. Также существуют различные категории для молодежи и военных кухонь. Конкурс проводится раз в четыре года.
В состав сборной Эстонии вошли капитан Марко Сымер (Horisont), кондитеры Мерле Якобсон (Merlette) и Анна Шалухина (LushMama Artisan), Кирилл Беляков (Horisont), Денис Голик (Tchaikovsky), Максим Иванушкин (Kogu Resto), Лаури Оёпик (Royal Catering), Герман Мачарашвили, Карл Маркус Лехтоя (Joyce) и Койт Уусталу (GMP Pühajärve). Поддержали поворской состав Тайго Лепик, Мару Метспалу и Кюлли Вярник.
Соревнования проходили два дня. За оба дня можно было заработать 100 баллов - максимум 50 за вкус, 10 за внешний вид и 40 за работу на кухне. В конце каждого соревновательного дня вручаются золотые, серебряные и бронзовые медали в соответствии с набранными баллами. Все команды, набравшие более 90 баллов, получают золотые медали (80 серебряных, 70 бронзовых). Результаты двух дней суммируются для определения окончательного победителя.
3 февраля Ресторан Наций (Restaurant of Nations - прим. ред.) предлагал меню из трех блюд на 110 персон. На приготовление трех блюд дается 6 часов, на подачу - 3 часа. Эстонское меню включало ореховый террин из форели, баллотин из оленины с Сааремаа и десерт из облепихи Вырумаа. Результат удостоился бронзовой медали.
5 февраля на конкурсе было представлено меню из семи блюд для 12 персон, причем некоторые блюда подавались на тарелках, а другие - порционно, плюс тематическая шоколадная фигура. Время приготовления - 5 часов, время подачи - 3 часа. Для приготовления было представлено эстонское сырье, будь то осетрина с фермы Рутиквере, перепелка Ярвеотса или специально выращеная ежевик. Все это было дополнено, привычными для нас и кране необычными для иностранцев, лесными и садовыми плодами - лисичками, брусникой, клюквой, коноплей, водорослями, пастернаком, ревенем, хеномелесом... Команда заслужила серебряную медаль.
В январе 2022 года на складе EtsNord была построена полноразмерная учебная кухня команды, оборудованная компанией Haktek Equipment. Команду поддерживает совместное учреждение EAS и Kredex, Министерство регионального развития и сельского хозяйства и город Таллинн. Ряд частных компаний также предоставили сырье и услуги. Все необходимое местное сырье привезено из Эстонии. Оборудование было доставлено компанией Fruitxpress.