09.02.2024, 14:40
„Cамое страшное, когда актер становится официантом“: Елена Скульская почтила память ушедшего пять лет назад Сергея Юрского(1)
ФОТО: Erakogu
Елена Скульская на своей странице в Facebook почтила память скончавшегося пять лет назад Сергея Юрского. Писательница поделилась фотографией с актером, вспомнила моменты, ушедшие в вечность, а также порассуждала о сложностях профессии.
Сергей Юрьевич Юрский — советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, сценарист; народный артист РСФСР. Лауреат премии „Золотая маска“. Он известен по таким картинам, как „Золотой теленок“, „Любовь и голуби“, „Место встречи изменить нельзя“ и десяткам других фильмов и театральных постановок.