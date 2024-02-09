Фанаты Мадонны негодуют: после порции слишком откровенных фото поклонники не понимают, что происходит с певицей

Мадонна всегда отличилась бунтарским характером и отказом от признанных рамок. Певица продолжает бросать вызов обществу и отрицает эйджизм: она считает, что может делать все, что хочет, вне зависимости от возраста.

Несмотря на большое количество осуждения со стороны общественности, фанаты всегда поддерживали певицу. Но свежие фото Мадонны шокировали даже самых преданных защитников артистки. На них знаменитость позирует в черно-красной шелковой комбинации. На одной из фотографий звезда стоит на четвереньках, повернувшись спиной к камере. „Как дела, Кливленд? Сегодня мой особенный день в ’’Зале славы рок-н-ролла’’ в Кливленде! Зацените это“, — обращается она к подписчикам.

Обеспокоенные поклонники думают, что Мадонна не понимает, что с ней происходит. Они считают: певица перестала осознавать действительность и ощущать свой возраст. Под фотографиями оставлены тысячи негативных комментариев: кто-то смеется над исполнительницей, кто-то высказывает недоумение, а кто-то искренне беспокоится и призывает помочь женщине, которая постоянно забывает о том, что она уже пенсионерка.