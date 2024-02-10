Принц Гарри выступил с шутками перед публикой, не упомянув больного раком отца
Он впервые вышел в свет по возвращении в США
Герцог Сассекский вручил награду НФЛ через день после отъезда из Великобритании, где встречался с отцом — королем Карлом III (Чарльзом). Церемония состоялась в театре Resorts World Theater в Лас-Вегасе, пишет Daily Mail. Получил заветную награду Уолтера Пэйтона „Человек года“ из рук монаршего наследника футболист „Питтсбург Стилерс“ Кэмерон Хейворд.
„Я в шоке. Это принц Гарри“, — произнес спортсмен на сцене. Гарри же в своей речи шутил, высмеивая футбол. „Мне очень нравится, как вы украли у нас регби“, — заявил он. Затем он высказался о различиях в этих видах спорта. „Все, что вы, ребята, делаете на поле и за его пределами, поистине замечательно. Вы — образец для подражания для миллионов в том, как вы себя ведете и как отдаете“, — отметил принц. При этом герцог Сассекский ни разу не упомянул больного раком отца.
Награда „Человек года Уолтера Пэйтона“ вручается игрокам, проявляющим приверженность благотворительности и влиянию на общество, а также отличившимся выдающимися достижениям на поле.