Игра на театральных нервах: работники Русского театра рассказали, при каком директоре им работалось лучше всего

„Я пришла в театр на должность администратора в 1986 году. Что такое работать в театре, быть его частью – не знает никто, пока не проведет в нем несколько лет, – рассказывает Ирина Дудка, проработавшая заместителем директора в Русском театре под руководством Александра Ильина 15 лет, а потом еще 10 лет с шестью другими директорами. – Конец 80-х и 90-е – это было очень сложное время для выживания театра. Зрителям – не до театра. Но мы прошли этот период относительно спокойно (мои личные ощущения), потому что работали с особенным коллективом. То есть там, где людям, кроме

Первым директором Русского театра Эстонии после восстановления независимости Эстонии был Александр Ильин. Одновременно он же стал последним директором Государственного русского драматического театра Эстонской ССР (ГРДТ) в эпоху СССР. К должности директора ГРДТ Александр Ильин пришел в 1982 году, прослужив до этого в театре актером более 10 лет. Ильин руководил Русским театром почти 20 лет, до 2001 года.

Дольше всего в театре задержались Марек Демьянов, Тыну Ленсмент и Маргус Алликмаа . У каждого из них был свой стиль руководства, свои правила.

После ухода с поста Александра Ильина, который застал и советский период театра, и постсоветский, с 2001 года в Русском театре сменилось восемь директоров.

„По отдельности сотрудники Русского театра все очень приятные люди, но как коллектив, пожалуй, не самая простая труппа“, – написал однажды эстонский театральный критик Тамбет Каугема в своей статье о Русском театре в газете Sirp (2022).

По ходу выяснения обстоятельств в СМИ всплыли и другие случаи недовольства в отношении прежнего руководства. С февраля в Русском театре – новый директор Анне-Ли Пяйв. „МК-Эстония“ узнала, как вспоминают в театре других руководителей и как решения руководства влияют на настроения.

По словам Ирины Дудки, любой советский театр до 2000-х строился таким образом: дом, коллектив, семья. Поэтому работники проводили в театре времени больше, чем у себя дома.

„Между нашим и старшим поколением всегда была дистанция. Мы с пиететом взирали на опытных артистов, основателей нашего театра – Веру Николаевну Федорову, Вячеслава Сирина, Эльвиру Эннок, Елену Блинову, Владимира Михайловича Ермолаева. Никакого панибратства. Так же – на пришедших в театр чуть позже Анастасию Бедрединову, Нелли Ярвсон, Евгения Власова, Анатолия Полякова, Софью Блюхер. И они относились к нам покровительственно. Сейчас время другое, больше простоты в общении, что, с одной стороны, хорошо. Но, с другой, это происходит еще и оттого, что нет человека в театре, который бы всех сплотил – и старых, и молодых“, – говорит Лидия Головатая.

„Я благодарна Ильину и Томану (Эдуард Томан – художественный руководитель театра с 1993 по 2005), они дали мне дорогу в театр, – говорит актриса Наталья Мурина. – И понимание, что в театре должны быть традиции и уважение к старшему поколению – к ветеранам, которые творили этот театр до прихода молодых“.

„Актеры репетировали, играли, после спектаклей часто оставались – общались, пели песни, обсуждали роли и не могли разойтись! А когда были премьеры, то приходили все – и кто занят в постановке, и кто не занят. Переживали, как играется спектакль, радовались, когда реакции зрителя „правильные“. Сейчас этого нет. Но и время другое – оставаться после спектаклей некогда, ведь многие заняты на других работах помимо театра. Общения стало меньше“, – говорит Лидия Головатая.

Тогда театр воспринимали как большую семью, вспоминают актеры и супруги по жизни Лидия Головатая и Евгений Гайчук. Оба в Русском театре – с 1968 года.

всего насущного, хотелось читать, думать о прекрасном, создавать, шутить, мечтать и – может быть, главное! – любить то, что делаешь!“

Свою цель как директора Ирина Осиновская озвучила сразу – привлечь как можно больше зрителей. Но не успела этого сделать.

После ухода Демьянова в конкурсе на место директора победила Ирина Осиновская, работавшая до этого в совете театрального фестиваля „Золотая Маска“.

„Когда-то нам надо было вернуться из Москвы в Таллинн, встал вопрос: как группу студентов привезти в Эстонию? Мы созвонились с Мареком, он выслал мне необходимую сумму денег, и все состоялось“, – вспоминает Александр Кучмезов.

труппу по окончании учебы. Сегодня из этих двенадцати в труппе остались четверо – Дмитрий Косяков, Александр Кучмезов, Татьяна Егорушкина и Сергей Фурманюк.

Также при Демьянове в труппе появились новые актеры – выпускники школы-студии МХАТ – 12 человек, которых отправили из Эстонии на театральный факультет МХАТа учиться и которые должны были пополнить

„К сожалению, помнится одно: что мы все время должны за ремонт. И до сих пор говорят нам про какой-то долг, который тянется с давних времен“, – отмечает актер Артем Гареев.

Возможно, потому, что ремонт театра повлек за собой огромные финансовые затраты: вместо запланированных 55 миллионов крон было потрачено 138 миллионов, театр взял большой кредит в банке.

„Спасибо ему, мы смогли поставить театр на капитальный ремонт – хотя как-то и не вспоминают, что это удалось именно Демьянову“, – говорит Ирина Дудка.

„Конечно, кто-то может возразить, что не всё и не у всех было хорошо тогда в театре. Исключения есть всегда! Но по прошествии многих лет понимаешь, что было замечательно, тепло и человечно“, – поясняет Ирина.

„Я помню, что у меня с подачи худрука (Наталии Лапиной – прим. ред.) срезали зарплату на полгода – худрук решила, что у меня будет мало работы. Но за пять месяцев первого сезона у меня случилось пять новых ролей. И Пауль Химма своим личным волевым решением восстановил мне размер зарплаты. А до этого, чтобы поддержать меня финансово, предложил на полставки поработать в рекламном отделе театра“, – рассказывает Александр Кучмезов.

как отзываются о нем сотрудники театра, которым довелось с Химма поработать, он был справедливым руководителем.

Он возглавил Русский театр после многолетнего руководства Национальной оперой „Эстония“, проработал в этой должности 1,5 года. Многим он запомнился как мягкий и интеллигентный человек.

„Надо отдать должное педагогам, которые согласились два года работать бесплатно, потому что мы уже набрали детей на курс и не могли их бросить. А курс длится три года. Именно из той студии выпустился Антон Киселюс, который потом поступил на режиссерский курс Л. Хейфеца в ГИТИС, окончил его и поставил более 20 спектаклей в разных странах, в том числе в Русском театре – Mann ist mann по Брехту. Эта постановка – результат совместной работы всех трех студий театра. Анастасия Дьячук работает в театре им. Маяковского, Андрей Михалев в мастерской Фоменко… Весь курс в профессии. Если бы мы тогда студию распустили, неизвестно, что было бы с этими людьми“, – отмечает он.

„Айвар Мяэ – прекрасный руководитель. Со своим авторитетом в театральных кругах он бы мог тогда помочь театру. Но у него были свои планы. А на пост директора был поставлен Яанус Кукк. Хороший парень, но мне кажется, ему было приятно и весело называться „директором театра“, а не реально заниматься этой нелёгкой работой“, – отмечает Ирина Дудка.

Вместе с Кукком чаще всего сотрудники театра вспоминают Айвара Мяэ, который в то время, будучи кризисным управляющим, курировал Русский театр.

„Он прошел путь от рабочего сцены до руководства театра. Тот стиль правления, который Маргус нам всем показал, давал ощущение творческой свободы внутри коллектива. В какой-то момент мне казалось, что у театра действительно есть будущее. Он пытался помочь творческим инициативам, зарождающимся внутри коллектива. Люди не боялись что-либо предлагать“, – вспоминает Александр Кучмезов.

Деятельность Алликмаа всегда была связана с культурой и театром: бывший министр культуры, он также руководил культурным фондом Kultuurkapital, был членом правления Телерадиовещательной компании в Эстонии и состоял в совете Эстонского драматического театра.

Это – единственный руководитель театра (после Александра Ильина), набравший большинство положительных отзывов работников. Все опрошенные отзывались о Маргусе Алликмаа очень тепло – как о человеке, так и о профессионале.

За этот спектакль по роману А. Нотомб „Косметика врага“ Артем Гареев был впоследствии награжден премией Союза театральных деятелей Эстонии в номинации „Лучший театральный режиссер Эстонии“ по итогам 2015 года.

„При Тыну Ленсменте я учился на режиссуре и защищал свой диплом. Так вот, Тыну Ленсмент дал мне возможность выпустить спектакль – мою дипломную работу. Так появилась постановка „Враг“, – вспоминает Артем Гареев. – Для участия в спектакле я пригласил актера Игоря Рогачева, не работавшего тогда в театре, и директор согласился – пошел на риск, за что я ему благодарен“.

„С Тыну было легко договариваться о чем-то. Он человек, интересующийся театральным процессом“, – отзывается о нем Александр Кучмезов.

Ленсмент возглавлял Русский театр почти два полных срока – около 6 лет. Его вспоминают как грамотного менеджера, который не боялся творческих экспериментов.

До своего назначения директором он состоял в совете учреждения. И пригласил на работу, пожалуй, самого неоднозначного худрука за всю историю театра – известного режиссера Марата Гацалова.

Ассистент директора Юлия Винклер-Наннату характеризует Пауля Химма так: „Я вспоминаю когда-то сказанную им фразу: „Жить надо так, чтобы, ложась спать, не иметь на душе никаких долгов ни перед собой, ни перед другими. Ведь никто из нас не знает, проснется ли он на следующий день“. Эти слова помогают мне и сегодня“.

„И к этому мы пришли после нескольких лет спокойствия, когда руководство театра всячески нас поддерживало. Сегодня же труппа раздроблена“, – рассказывает человек, пожелавший остаться неизвестным.

Светлана Янчек в Русском театре – человек не новый. Когда-то она работала в театре заведующей литчастью (1987–2004). В 2011-м, после ухода Пауля Химма, ее пригласили исполнять обязанности руководителя театра. Но уже через год Янчек отозвали с поста и.о. директора Русского театра и назначили Тыну Ленсмента.

Однако среди тех, кто сейчас работает в театре, мы с трудом нашли людей, которые согласились открыто рассказать о Светлане Янчек. Некоторые решились только при условии анонимности.

СМИ не так давно уже писали о том, что в театре с приходом Светланы Янчек воцарилась тяжелая атмосфера. Так это или нет – лучше всего знают только сотрудники театра.

Наталья Дымченко отзывается о нем как о человеке, который понимал внутренние процессы театра и умел найти подход к творческим людям: „Маргус никогда никого не запугивал сокращениями или количеством ролей, не стращал. С ним было спокойно и уверенно. При нем никто ничего не боялся“.

Лидия Головатая дополняет, что Маргус Алликмаа не вмешивался в творческую составляющую театра. И даже если были нарушения дисциплины, с точки зрения руководства, директор не судил единолично.

Артем Гареев отмечает: „Это – единственный директор из всех, кого я знаю, при котором было спокойно. Не было ни стрессов, ни скандалов. Очень дипломатичный человек. Возможно, у театра были какие-то проблемы, но при встрече с ним ты понимал, что все в порядке, театр в надежных руках. Он с уважением относился ко всем. И, в общем, производил впечатление профессионала“.

С ним соглашается и Виктор Марвин: „Лучший директор, с которым я работал. Профессионал высочайшего класса, очень современный, честный и невероятно человечный. Он всегда выстраивал отношения с подчиненными по системе Win-Win (когда в выигрыше остаются обе стороны – прим. ред.). Для меня Маргус – образец отличного руководителя“.

В репертуаре Русского театра из постановок Гареева числятся спектакли „Враг“ и „Август: Графство Осейдж“, однако последний мы не нашли в ближайшие месяцы на афише театра. По словам режиссера, в ближайшие два года новой работы по постановке спектаклей в театре не предвидится.

О многом может свидетельствовать и тот факт, что для Гареева как режиссера не нашлось ставки в Русском театре. Он по-прежнему служит в театре актером, хотя в его режиссерском багаже – несколько работ, тепло принятых публикой и критиками. У него скоро состоится премьера – но, увы, не на родной сцене. По приглашению драмтеатра в Раквере он ставит спектакль „Мосты округа Мэдисон“ по роману американского писателя Р. Д. Уоллера.

„На мой взгляд, Светлана Дмитриевна взяла на себя слишком много, решая художественные вопросы самостоятельно. Сама составила художественный совет, набрала артистов – зная, что через два месяца придет новый худрук. Все это – прерогатива худрука, а не директора. С точки зрения профессионального театра, такая стратегия – тупиковый путь“, – говорит Артем Гареев.

„И, поскольку у нас была молодая семья, мы уехали из страны. Это был очень стрессовый момент. Искали работу в других театрах за рубежом. Но затем театр возглавил новый директор Тыну Ленсмент, с ним пришел новый худрук Гацалов. Они с нами связались и пригласили обратно в Русский театр“, – рассказывает Артем Гареев.

По его мнению, объективных причин на то не было: Наталья играла в спектаклях, была номинирована на театральную премию (за роли в двух спектаклях – „Чайка“ и „Фредерик, или Бульвар преступлений“).

Артем Гареев вспоминает: „Ровно 12 лет назад пришла Светлана Янчек, которая несправедливо, на мой взгляд, уволила актрису Наташу Дымченко. Тогда это называлось не увольнение, а непродление договора“.

Александр Кучмезов так вспоминает тот период: „Я оказался среди тех, кого Светлана Янчек освободила от занимаемой должности. Тогда я уехал и работал за пределами Эстонии. Вернулся в театр уже по приглашению Тыну Ленсмента“.

В предыдущий раз, за год управления Янчек театром (с 2011 по 2012), из театра были уволены восемь артистов.

Он добавляет, что история повторяется: „Ведь Янчек уже исполняла обязанности директора, и тогда тоже были конфликты“.

Однако Светлана Янчек, судя по публикациям в СМИ, проблем не видит.

„Никогда еще в истории театра мы не зарабатывали миллион“, – говорила Янчек в одном из интервью. И заверяла, что атмосфера в театре – „прекрасная“.

„Безусловно, для части коллектива атмосфера прекрасная, но для другой части – не очень. А это значит, что в целом атмосфера все-таки не очень. И, к сожалению, люди попадают в среду, которая способствует проявлению не лучших человеческих качеств. А среду создает руководство, – говорит Артем Гареев. – Признак провинциального театра – выбирать премьеров и делать на них ставку в надежде, что зритель пойдет на разрекламированных артистов. Но зрителя нужно приучать в первую очередь приходить на спектакль как целостное художественное произведение со своей темой и идеей, а не только потому, что в нем занят любимый актер“.

Анне-Ли Пяйв

Недавно завершился конкурс, в ходе которого из 13 кандидатов на должность директора Русского театра выбрали одного. И еще до оглашения результатов конкурса в театре у многих были опасения, что продолжится политика, взятая предыдущим руководителем.

Ведь Анне-Ли Пяйв пришла на работу в театр после сотрудничества со Светланой Янчек на „Золотой Маске“. И была ее активной помощницей в театре.

Новый директор уже сообщил в СМИ, что революционных изменений не будет и никого из прежних актеров в театр не вернут.

„Человек, облеченный властью, должен обладать великодушием, – говорит актриса Лидия Головатая. – Мы же люди подчиненные, не имеющие никакой власти, мы бесправны. Поэтому нельзя показывать свою власть – надо разбираться с каждым случаем индивидуально, идти на уступки, что-то прощать. Мы же не святые люди, мы тоже совершаем ошибки“.

Подытоживая воспоминания о руководстве, она говорит: „Каждый привносит свое отношение к работе и людям. И каждый раз приходится подстраиваться. Но самое главное, что часто новые люди разрушают то, что было до них. Мол, мы начинаем с нуля. Но так нельзя, ведь это жизнь театра, и она продолжается. Невозможно все снова и снова начинать сначала. Да, мы не МХТ и не Малый театр, и все же у нас есть своя история, свои корни. Но некоторые руководители действуют так, как будто до них ничего не было“.

Чем запомнились директора? Сергей Фурманюк, актер Русского театра Атмосфера за 18 лет особо не менялась. Марек Демьянов запомнился тем, что взял на работу. Яанус Кукк – тем, что веселый. Пауль Химма – тем, что урезал зарплату коллективу на 40%. Янчек Светлана – увольнениями. Осиновская Ирина – красотой. Ленсмент Тыну – своими мощными икрами на ногах (он профессиональный велосипедист). Маргус Алликмаа – тем, что любил весь свой коллектив и поддерживал нас, создавая максимально комфортные условия для работы.