Игра на театральных нервах: работники Русского театра рассказали, при каком директоре им работалось лучше всего(6)
Русский театр Эстонии, которому в декабре 2023 года исполнилось 75 лет, отметил юбилей совсем не в праздничной атмосфере. До этого в прессе долго обсуждали скандал в связи с увольнением артиста Виктора Марвина, не нашедшего общий язык с прежним директором театра – Светланой Янчек, и изъятием ряда постановок из репертуара.
По ходу выяснения обстоятельств в СМИ всплыли и другие случаи недовольства в отношении прежнего руководства. С февраля в Русском театре – новый директор Анне-Ли Пяйв. „МК-Эстония“ узнала, как вспоминают в театре других руководителей и как решения руководства влияют на настроения.
„По отдельности сотрудники Русского театра все очень приятные люди, но как коллектив, пожалуй, не самая простая труппа“, – написал однажды эстонский театральный критик Тамбет Каугема в своей статье о Русском театре в газете Sirp (2022).
Но как сказывается на труппе бесконечная смена руководства?
Череда директоров
В советский период директора театра и главного режиссера назначали вышестоящие власти.
После ухода с поста Александра Ильина, который застал и советский период театра, и постсоветский, с 2001 года в Русском театре сменилось восемь директоров.
Дольше всего в театре задержались Марек Демьянов, Тыну Ленсмент и Маргус Алликмаа. У каждого из них был свой стиль руководства, свои правила.
Кто-то приводил в театр свою команду – так, например, произошло в бытность директором Светланы Янчек.
Александр Ильин
Первым директором Русского театра Эстонии после восстановления независимости Эстонии был Александр Ильин. Одновременно он же стал последним директором Государственного русского драматического театра Эстонской ССР (ГРДТ) в эпоху СССР. К должности директора ГРДТ Александр Ильин пришел в 1982 году, прослужив до этого в театре актером более 10 лет. Ильин руководил Русским театром почти 20 лет, до 2001 года.
Многие из театральных вспоминают его тепло, хотя и признают – бывало всякое.
„Я пришла в театр на должность администратора в 1986 году. Что такое работать в театре, быть его частью – не знает никто, пока не проведет в нем несколько лет, – рассказывает Ирина Дудка, проработавшая заместителем директора в Русском театре под руководством Александра Ильина 15 лет, а потом еще 10 лет с шестью другими директорами. – Конец 80-х и 90-е – это было очень сложное время для выживания театра. Зрителям – не до театра. Но мы прошли этот период относительно спокойно (мои личные ощущения), потому что работали с особенным коллективом. То есть там, где людям, кроме
всего насущного, хотелось читать, думать о прекрасном, создавать, шутить, мечтать и – может быть, главное! – любить то, что делаешь!“
Тогда театр воспринимали как большую семью, вспоминают актеры и супруги по жизни Лидия Головатая и Евгений Гайчук. Оба в Русском театре – с 1968 года.
„Актеры репетировали, играли, после спектаклей часто оставались – общались, пели песни, обсуждали роли и не могли разойтись! А когда были премьеры, то приходили все – и кто занят в постановке, и кто не занят. Переживали, как играется спектакль, радовались, когда реакции зрителя „правильные“. Сейчас этого нет. Но и время другое – оставаться после спектаклей некогда, ведь многие заняты на других работах помимо театра. Общения стало меньше“, – говорит Лидия Головатая.
Глава театра не оставался в стороне от проблем подчиненных.
„Всегда выручал, помогал, решал твои проблемы! Ругал. И опять помогал“, – отмечает Ирина Дудка.
„Я благодарна Ильину и Томану (Эдуард Томан – художественный руководитель театра с 1993 по 2005), они дали мне дорогу в театр, – говорит актриса Наталья Мурина. – И понимание, что в театре должны быть традиции и уважение к старшему поколению – к ветеранам, которые творили этот театр до прихода молодых“.
„Между нашим и старшим поколением всегда была дистанция. Мы с пиететом взирали на опытных артистов, основателей нашего театра – Веру Николаевну Федорову, Вячеслава Сирина, Эльвиру Эннок, Елену Блинову, Владимира Михайловича Ермолаева. Никакого панибратства. Так же – на пришедших в театр чуть позже Анастасию Бедрединову, Нелли Ярвсон, Евгения Власова, Анатолия Полякова, Софью Блюхер. И они относились к нам покровительственно. Сейчас время другое, больше простоты в общении, что, с одной стороны, хорошо. Но, с другой, это происходит еще и оттого, что нет человека в театре, который бы всех сплотил – и старых, и молодых“, – говорит Лидия Головатая.
По словам Ирины Дудки, любой советский театр до 2000-х строился таким образом: дом, коллектив, семья. Поэтому работники проводили в театре времени больше, чем у себя дома.
„Конечно, кто-то может возразить, что не всё и не у всех было хорошо тогда в театре. Исключения есть всегда! Но по прошествии многих лет понимаешь, что было замечательно, тепло и человечно“, – поясняет Ирина.
Марек Демьянов
Сын известного ресторатора Димитрия Демьянова возглавил Русский театр Эстонии в 2001 году. При нем театр основательно отремонтировали и частично перестроили.
„Спасибо ему, мы смогли поставить театр на капитальный ремонт – хотя как-то и не вспоминают, что это удалось именно Демьянову“, – говорит Ирина Дудка.
Возможно, потому, что ремонт театра повлек за собой огромные финансовые затраты: вместо запланированных 55 миллионов крон было потрачено 138 миллионов, театр взял большой кредит в банке.
„К сожалению, помнится одно: что мы все время должны за ремонт. И до сих пор говорят нам про какой-то долг, который тянется с давних времен“, – отмечает актер Артем Гареев.
Также при Демьянове в труппе появились новые актеры – выпускники школы-студии МХАТ – 12 человек, которых отправили из Эстонии на театральный факультет МХАТа учиться и которые должны были пополнить
труппу по окончании учебы. Сегодня из этих двенадцати в труппе остались четверо – Дмитрий Косяков, Александр Кучмезов, Татьяна Егорушкина и Сергей Фурманюк.
„Когда-то нам надо было вернуться из Москвы в Таллинн, встал вопрос: как группу студентов привезти в Эстонию? Мы созвонились с Мареком, он выслал мне необходимую сумму денег, и все состоялось“, – вспоминает Александр Кучмезов.
Спустя шесть лет работы Марек Демьянов покинул театр – решил сосредоточиться на ресторанном бизнесе.
Ирина Осиновская
После ухода Демьянова в конкурсе на место директора победила Ирина Осиновская, работавшая до этого в совете театрального фестиваля „Золотая Маска“.
Свою цель как директора Ирина Осиновская озвучила сразу – привлечь как можно больше зрителей. Но не успела этого сделать.
„Я помню, что был мощный конфликт Осиновской с художественным руководителем Михаилом Чумаченко“, – вспоминает актер Александр Кучмезов.
Ирина Осиновская проработала в Русском театре семь месяцев.
Яанус Кукк
Он пришел в Русский театр после тартуского театра Vanemuine, где возглавлял отдел маркетинга.
Вместе с Кукком чаще всего сотрудники театра вспоминают Айвара Мяэ, который в то время, будучи кризисным управляющим, курировал Русский театр.
„Айвар Мяэ – прекрасный руководитель. Со своим авторитетом в театральных кругах он бы мог тогда помочь театру. Но у него были свои планы. А на пост директора был поставлен Яанус Кукк. Хороший парень, но мне кажется, ему было приятно и весело называться „директором театра“, а не реально заниматься этой нелёгкой работой“, – отмечает Ирина Дудка.
„Яанус Кукк – широкой души человек, очень любит внимание к себе“, – отзывается о бывшем директоре Александр Кучмезов.
Артему Гарееву запомнилось другое. Кукк остановил финансирование театральной студии, рассказывает Артем Гареев, и снял с зарплаты 40%.
„Надо отдать должное педагогам, которые согласились два года работать бесплатно, потому что мы уже набрали детей на курс и не могли их бросить. А курс длится три года. Именно из той студии выпустился Антон Киселюс, который потом поступил на режиссерский курс Л. Хейфеца в ГИТИС, окончил его и поставил более 20 спектаклей в разных странах, в том числе в Русском театре – Mann ist mann по Брехту. Эта постановка – результат совместной работы всех трех студий театра. Анастасия Дьячук работает в театре им. Маяковского, Андрей Михалев в мастерской Фоменко… Весь курс в профессии. Если бы мы тогда студию распустили, неизвестно, что было бы с этими людьми“, – отмечает он.
Он возглавил Русский театр после многолетнего руководства Национальной оперой „Эстония“, проработал в этой должности 1,5 года. Многим он запомнился как мягкий и интеллигентный человек.
У Химма – большой опыт в руководстве большими коллективами. И в целом,
как отзываются о нем сотрудники театра, которым довелось с Химма поработать, он был справедливым руководителем.
„Я помню, что у меня с подачи худрука (Наталии Лапиной – прим. ред.) срезали зарплату на полгода – худрук решила, что у меня будет мало работы. Но за пять месяцев первого сезона у меня случилось пять новых ролей. И Пауль Химма своим личным волевым решением восстановил мне размер зарплаты. А до этого, чтобы поддержать меня финансово, предложил на полставки поработать в рекламном отделе театра“, – рассказывает Александр Кучмезов.
Ассистент директора Юлия Винклер-Наннату характеризует Пауля Химма так: „Я вспоминаю когда-то сказанную им фразу: „Жить надо так, чтобы, ложась спать, не иметь на душе никаких долгов ни перед собой, ни перед другими. Ведь никто из нас не знает, проснется ли он на следующий день“. Эти слова помогают мне и сегодня“.
Тыну Ленсмент
До своего назначения директором он состоял в совете учреждения. И пригласил на работу, пожалуй, самого неоднозначного худрука за всю историю театра – известного режиссера Марата Гацалова.
Ленсмент возглавлял Русский театр почти два полных срока – около 6 лет. Его вспоминают как грамотного менеджера, который не боялся творческих экспериментов.
„С Тыну было легко договариваться о чем-то. Он человек, интересующийся театральным процессом“, – отзывается о нем Александр Кучмезов.
„При Тыну Ленсменте я учился на режиссуре и защищал свой диплом. Так вот, Тыну Ленсмент дал мне возможность выпустить спектакль – мою дипломную работу. Так появилась постановка „Враг“, – вспоминает Артем Гареев. – Для участия в спектакле я пригласил актера Игоря Рогачева, не работавшего тогда в театре, и директор согласился – пошел на риск, за что я ему благодарен“.
За этот спектакль по роману А. Нотомб „Косметика врага“ Артем Гареев был впоследствии награжден премией Союза театральных деятелей Эстонии в номинации „Лучший театральный режиссер Эстонии“ по итогам 2015 года.
Маргус Алликмаа
Это – единственный руководитель театра (после Александра Ильина), набравший большинство положительных отзывов работников. Все опрошенные отзывались о Маргусе Алликмаа очень тепло – как о человеке, так и о профессионале.
Деятельность Алликмаа всегда была связана с культурой и театром: бывший министр культуры, он также руководил культурным фондом Kultuurkapital, был членом правления Телерадиовещательной компании в Эстонии и состоял в совете Эстонского драматического театра.
„Он прошел путь от рабочего сцены до руководства театра. Тот стиль правления, который Маргус нам всем показал, давал ощущение творческой свободы внутри коллектива. В какой-то момент мне казалось, что у театра действительно есть будущее. Он пытался помочь творческим инициативам, зарождающимся внутри коллектива. Люди не боялись что-либо предлагать“, – вспоминает Александр Кучмезов.
С ним соглашается и Виктор Марвин: „Лучший директор, с которым я работал. Профессионал высочайшего класса, очень современный, честный и невероятно человечный. Он всегда выстраивал отношения с подчиненными по системе Win-Win (когда в выигрыше остаются обе стороны – прим. ред.). Для меня Маргус – образец отличного руководителя“.
Артем Гареев отмечает: „Это – единственный директор из всех, кого я знаю, при котором было спокойно. Не было ни стрессов, ни скандалов. Очень дипломатичный человек. Возможно, у театра были какие-то проблемы, но при встрече с ним ты понимал, что все в порядке, театр в надежных руках. Он с уважением относился ко всем. И, в общем, производил впечатление профессионала“.
Лидия Головатая дополняет, что Маргус Алликмаа не вмешивался в творческую составляющую театра. И даже если были нарушения дисциплины, с точки зрения руководства, директор не судил единолично.
Наталья Дымченко отзывается о нем как о человеке, который понимал внутренние процессы театра и умел найти подход к творческим людям: „Маргус никогда никого не запугивал сокращениями или количеством ролей, не стращал. С ним было спокойно и уверенно. При нем никто ничего не боялся“.
СМИ не так давно уже писали о том, что в театре с приходом Светланы Янчек воцарилась тяжелая атмосфера. Так это или нет – лучше всего знают только сотрудники театра.
Однако среди тех, кто сейчас работает в театре, мы с трудом нашли людей, которые согласились открыто рассказать о Светлане Янчек. Некоторые решились только при условии анонимности.
Светлана Янчек в Русском театре – человек не новый. Когда-то она работала в театре заведующей литчастью (1987–2004). В 2011-м, после ухода Пауля Химма, ее пригласили исполнять обязанности руководителя театра. Но уже через год Янчек отозвали с поста и.о. директора Русского театра и назначили Тыну Ленсмента.
Сейчас, по словам нашего источника, пожелавшего остаться анонимным, с очередным приходом в театр Светланы Янчек расцвел „репрессивный метод“ управления.
„И к этому мы пришли после нескольких лет спокойствия, когда руководство театра всячески нас поддерживало. Сегодня же труппа раздроблена“, – рассказывает человек, пожелавший остаться неизвестным.
Он добавляет, что история повторяется: „Ведь Янчек уже исполняла обязанности директора, и тогда тоже были конфликты“.
В предыдущий раз, за год управления Янчек театром (с 2011 по 2012), из театра были уволены восемь артистов.
Александр Кучмезов так вспоминает тот период: „Я оказался среди тех, кого Светлана Янчек освободила от занимаемой должности. Тогда я уехал и работал за пределами Эстонии. Вернулся в театр уже по приглашению Тыну Ленсмента“.
Артем Гареев вспоминает: „Ровно 12 лет назад пришла Светлана Янчек, которая несправедливо, на мой взгляд, уволила актрису Наташу Дымченко. Тогда это называлось не увольнение, а непродление договора“.
По его мнению, объективных причин на то не было: Наталья играла в спектаклях, была номинирована на театральную премию (за роли в двух спектаклях – „Чайка“ и „Фредерик, или Бульвар преступлений“).
„И, поскольку у нас была молодая семья, мы уехали из страны. Это был очень стрессовый момент. Искали работу в других театрах за рубежом. Но затем театр возглавил новый директор Тыну Ленсмент, с ним пришел новый худрук Гацалов. Они с нами связались и пригласили обратно в Русский театр“, – рассказывает Артем Гареев.
Но как же он характеризует работу Янчек?
„На мой взгляд, Светлана Дмитриевна взяла на себя слишком много, решая художественные вопросы самостоятельно. Сама составила художественный совет, набрала артистов – зная, что через два месяца придет новый худрук. Все это – прерогатива худрука, а не директора. С точки зрения профессионального театра, такая стратегия – тупиковый путь“, – говорит Артем Гареев.
О многом может свидетельствовать и тот факт, что для Гареева как режиссера не нашлось ставки в Русском театре. Он по-прежнему служит в театре актером, хотя в его режиссерском багаже – несколько работ, тепло принятых публикой и критиками. У него скоро состоится премьера – но, увы, не на родной сцене. По приглашению драмтеатра в Раквере он ставит спектакль „Мосты округа Мэдисон“ по роману американского писателя Р. Д. Уоллера.
В репертуаре Русского театра из постановок Гареева числятся спектакли „Враг“ и „Август: Графство Осейдж“, однако последний мы не нашли в ближайшие месяцы на афише театра. По словам режиссера, в ближайшие два года новой работы по постановке спектаклей в театре не предвидится.
Однако Светлана Янчек, судя по публикациям в СМИ, проблем не видит.
„Никогда еще в истории театра мы не зарабатывали миллион“, – говорила Янчек в одном из интервью. И заверяла, что атмосфера в театре – „прекрасная“.
„Безусловно, для части коллектива атмосфера прекрасная, но для другой части – не очень. А это значит, что в целом атмосфера все-таки не очень. И, к сожалению, люди попадают в среду, которая способствует проявлению не лучших человеческих качеств. А среду создает руководство, – говорит Артем Гареев. – Признак провинциального театра – выбирать премьеров и делать на них ставку в надежде, что зритель пойдет на разрекламированных артистов. Но зрителя нужно приучать в первую очередь приходить на спектакль как целостное художественное произведение со своей темой и идеей, а не только потому, что в нем занят любимый актер“.
Анне-Ли Пяйв
Недавно завершился конкурс, в ходе которого из 13 кандидатов на должность директора Русского театра выбрали одного. И еще до оглашения результатов конкурса в театре у многих были опасения, что продолжится политика, взятая предыдущим руководителем.
Ведь Анне-Ли Пяйв пришла на работу в театр после сотрудничества со Светланой Янчек на „Золотой Маске“. И была ее активной помощницей в театре.
Новый директор уже сообщил в СМИ, что революционных изменений не будет и никого из прежних актеров в театр не вернут.
„Человек, облеченный властью, должен обладать великодушием, – говорит актриса Лидия Головатая. – Мы же люди подчиненные, не имеющие никакой власти, мы бесправны. Поэтому нельзя показывать свою власть – надо разбираться с каждым случаем индивидуально, идти на уступки, что-то прощать. Мы же не святые люди, мы тоже совершаем ошибки“.
Подытоживая воспоминания о руководстве, она говорит: „Каждый привносит свое отношение к работе и людям. И каждый раз приходится подстраиваться. Но самое главное, что часто новые люди разрушают то, что было до них. Мол, мы начинаем с нуля. Но так нельзя, ведь это жизнь театра, и она продолжается. Невозможно все снова и снова начинать сначала. Да, мы не МХТ и не Малый театр, и все же у нас есть своя история, свои корни. Но некоторые руководители действуют так, как будто до них ничего не было“.