Секс без презерватива уголовно наказуем? Что такое stealthing и почему это преступление

В прошлом году впервые в Латвии был наказан мужчина, который сознательно заразил свою партнершу ВИЧ. Снятие презерватива во время секса без согласия и ведома другого человека является уголовно наказуемой формой изнасилования во многих странах мира. Теннисист Борис Беккер стал отцом, потому что женщина якобы украла его сперму после орального секса. А рэпер Дрейк кладет соус чили в использованный презерватив для безопасности и защиты от похитителей спермы. Безопасность и здоровье зависят только и исключительно от вас! Пишет Rus Delfi LV.