Секс без презерватива уголовно наказуем? Что такое stealthing и почему это преступление
В прошлом году впервые в Латвии был наказан мужчина, который сознательно заразил свою партнершу ВИЧ. Снятие презерватива во время секса без согласия и ведома другого человека является уголовно наказуемой формой изнасилования во многих странах мира. Теннисист Борис Беккер стал отцом, потому что женщина якобы украла его сперму после орального секса. А рэпер Дрейк кладет соус чили в использованный презерватив для безопасности и защиты от похитителей спермы. Безопасность и здоровье зависят только и исключительно от вас! Пишет Rus Delfi LV.
„В апреле 2021 года Институт Гутмахера (международная неправительственная исследовательская организация, целью которой является улучшение сексуального здоровья и расширение репродуктивных прав) опубликовал отчет о тенденциях в области безопасного секса за достаточно большой промежуток времени — с 2006 по 2019 год. В нем делается вывод, что распространенность контрацепции выросла, но использование презервативов в качестве средства контрацепции со временем снизилось.