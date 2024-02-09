Тысяча история и невероятное чувство юмора: Кирилл Набутов приедет в Таллинн с живым диалогом

Обаятельный, умный, эрудированный, с ярким чувством юмора легендарный телеведущий, журналист, автор видеоблога „Наброски“ и большого количества документальных фильмов, спортивный комментатор и просто непревзойденный интеллектуал.

Вы помните передачу „Адамово яблоко“ – первую в истории телепрограмму для мужчин? Ее автор Набутов. А первое в истории реалити-шоу „За стеклом“? Его ведущим был Набутов.

А еще он автор знаменитой телепрограммы „Один день“ и ТОПовых документальных фильмов, которые актуальны и сегодня.

Сегодня Набутов – популярный YouTube блогер со своим независимым и непохожим на другие взглядом на события и на людей. Автор YouTube-канала „НАбутовы“.

Рассказчик с невероятным чувством юмора и тысячей историй НА ТЕМЫ, КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ ВОЛНУЮТ ВСЕХ.

Наконец, Кирилл Набутов знаменитый спортивный комментатор – одних только Олимпиад за плечами у него 12.

Нас ждет - живой разговор без цензуры, где можно обсудить все, что происходит в мире и занимает каждого из нас.