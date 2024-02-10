10.02.2024, 12:00
Острый и актуальный юмор: Илья Аксельрод приедет в Таллинн с программой „Нам надо поговорить“(1)
ФОТО: | Erakogu
Илья Аксельрод - популярный израильский стендап-комик, теле-радио ведущий, продюсер развлекательных проектов, режиссер документальных проектов. Участник и победитель проекта „Рассмеши Комика“, постоянный гость и участник концертов „Квартал 95“!
Концерты Ильи Аксельрода проходят как в Израиле, так и за его пределами: в США, Канаде, Австралии, Украине и других странах.
Концерт Ильи Аксельрода - это острый, добрый, актуальный юмор, а также яркая импровизация со зрителями. Программа сделан с любовью к юмору и Уважением к зрителю!
Билеты здесь.