Шоубиз
09.02.2024, 13:56

ВИДЕО | Великолепный праздник в Австрии: Кая Каллас с мужем посетили Венский оперный бал

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Премьер-министр Кая Каллас в ходе официального визита посетила Австрию. Если ее день был полон различных встреч и интервью, то вечером она вместе с мужем Арво Халликом и главами правительств других европейских стран посетила торжественный Венский оперный бал.

В четверг Кая Каллас в рамках официального визита в Австрию встретилась с австрийским канцлером Карлом Нехаммером. Вечером того же дня премьер-министр Эстонии вместе с супругом Арво Халликом в качестве гостей канцлера Австрии посетила традиционный Венский оперный бал. Бал - это национальное мероприятие, на которое федеральный президент Австрии, канцлер и министр иностранных дел ежегодно приглашают высокопоставленных иностранных гостей. На балу также присутствовали президент Австрии Александр Ван дер Беллен и его супруга Дорис Шмидауэр.

Кая Каллас надела на бал то же платье, что и на президентский прием в прошлом году. Платье было создано дизайнером Лийзи Ээсмаа.

Бал в Венской опере прошел в этом году в 66-й раз, и на нем присутствовало около 5000 гостей. Это очень гламурное и торжественное мероприятие, и зал Staatsoper был специально украшен к этому вечеру. Существует строгий дресс-код, согласно которому дамы должны быть в длинных платьях, а мужчины - в черных фраках.

Kaja Kallas ja Arvo Hallik

Для гостей выступили латвийская оперная певица Элина Гаранча и польский оперный певец Петр Бечала. На балу также выступила испанская оперная певица Серена Саэнс. Почетной гостьей бала в этом году стала американская актриса Присцилла Пресли, сообщают австрийские СМИ.

Первый Венский оперный бал состоялся в Венской государственной опере в 1935 году.

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RusDelfi
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