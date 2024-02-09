09.02.2024, 17:00
ФОТО | Поздравляем! У музыканта Даниэля Леви родится третий ребенок
ФОТО: | Delfi Meedia
Музыкант и финалист Eesti Laul Даниэль Леви Вийналасс сообщил в социальных сетях счастливую новость - он и его жена Элери ждут третьего ребенка.
В семье Вийналасс растет уже две дочери: 5-летняя Элвийне и 3-летняя Элла.
„Начиная с лета мы поем колыбельные уже трем нашим малышам“, - написал Даниэль и опубликовал милую семейную фотографию.
Даниэль Леви познакомился со своей женой Элери в 1996 году, когда он приехал в Эстонию со своей семьей и пошел в эстонскую школу. Даниэль и Элери оказались в одном классе. Пара поженилась в 2011 году, а в апреле 2018 года родилась их первая дочь Элвийне. Вторая дочь пары родилась в 2020 году и получила имя Элла.