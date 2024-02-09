ФОТО | Поздравляем! У музыканта Даниэля Леви родится третий ребенок

Даниэль Леви познакомился со своей женой Элери в 1996 году, когда он приехал в Эстонию со своей семьей и пошел в эстонскую школу. Даниэль и Элери оказались в одном классе. Пара поженилась в 2011 году, а в апреле 2018 года родилась их первая дочь Элвийне. Вторая дочь пары родилась в 2020 году и получила имя Элла.