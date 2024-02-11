5 марта в Доме Хопнера расскажут о музах Пикассо и продегустируют испанские вина

Во время арт-вечера Майя Гундяева рассмотрит творческий путь легендарного художника через призму любовных отношений и расскажет, как каждая из муз влияла на его творчество. Ведь Пабло Пикассо - не только один из самых значимых и плодотворных художников ХХ века, но и мужчина, из-за которого женщины сходили с ума. Также поговорим о судьбах муз и после расставания с художником: кто не смог жить без Пикассо, кто сошёл с ума, а кто сумел прожить длинную и счастливую жизнь. Узнаем, которая из муз и почему является той самой знаменитой „плачущей женщиной“, и главное, поймем, почему Пабло Пикассо называют гениальным художником ХХ века.