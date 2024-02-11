5 марта в Доме Хопнера расскажут о музах Пикассо и продегустируют испанские вина
5 марта 2024 г. в 18.00 в каминном зале Дома Хопнера (Ратушная площадь 18) состоится лекция Майи Гундяевой „Семь муз Пикассо“, которая будет сопровождаться дегустацией испанских вин.
Во время арт-вечера Майя Гундяева рассмотрит творческий путь легендарного художника через призму любовных отношений и расскажет, как каждая из муз влияла на его творчество. Ведь Пабло Пикассо - не только один из самых значимых и плодотворных художников ХХ века, но и мужчина, из-за которого женщины сходили с ума. Также поговорим о судьбах муз и после расставания с художником: кто не смог жить без Пикассо, кто сошёл с ума, а кто сумел прожить длинную и счастливую жизнь. Узнаем, которая из муз и почему является той самой знаменитой „плачущей женщиной“, и главное, поймем, почему Пабло Пикассо называют гениальным художником ХХ века.
После выступления Майи Гундяевой вечер продолжится знакомством с испанскими винами. Известный таллиннский сомелье Юрий Братчик из фирмы Bestwine не просто о них расскажет, но и поможет в дальнейшем более уверенно себя чувствовать, находясь перед стеллажом с испанскими винами или получив карту вин в ресторане.
Поговорим об увлекательных сюжетах в истории испанского искусства и продегустируем качественное испанское вино.
Майя Гундяева - выпускница Essex University, Великобритания. Работала куратором Художественной галереи Нарвского музея, искусствоведом в госархиве графства Эссекс и в галерее современного искусства Firstsite (Великобритания).
Билеты возможно приобрести через Piletilevi.