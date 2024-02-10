Счета Филиппа Киркорова заблокировали — причина в долгах

2024 год начался для Филиппа Киркорова с негатива — после участия в голой вечеринке Насти Ивлеевой музыканта подвергся отмене в России. Его выступления сразу начали отменять, певца даже вырезали из всех ранее отснятых концертов и новогодних проектов. Спасаясь от хейта и последствий, Филипп Бедросович отправился на каникулы в Америку. Казалось, что жизнь постепенно налаживается — так, стало известно, что Киркоров все еще занимает почетное место судьи на проекте „Маска“.

Однако сегодня стало известно, что череда неприятностей все еще преследует певца. Филиппу Киркорову заблокировали счета в трех разных банках. Исполнитель хита „Зайка моя“ не доплатил налоговой 47 тысяч рублей.

Как сообщает Shot, решение о блокировке трех счетов артиста было вынесено по требованию Федеральной налоговой службы РФ. Задолженность музыканта перед ведомством составила ровно 47043.91 рублей (около 480 евро) — певец просто забыл оплатить страховые взносы.

Напомним, на днях стало известно о том, что вернувшийся из Америки Киркоров займет свое прежнее место на съемочной площадке шоу „Маска“. Как сообщили источники, в пятом сезоне шоу Филипп будет сидеть за столом жюри в компании Валерии, Регины Тодоренко и Тимура Родригеза. Также к ним присоединится Дима Билан, который до этого тоже подвергся массовому хейту за участие в голой вечеринке. Певец быстрее всех остальных участников скандального мероприятия справился с последствиями отмены.