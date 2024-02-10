„Мой единственный вектор“: Лобода спела о своем главном ориентире в новых реалиях
9 февраля состоялась мировая премьера новой песни Светланы Лободы „MENTOR“. Динамичный украиноязычный трек певица дополнила английским соло и посвятила своему единственному компасу в самые трудные времена - любви.
Видео к песне LOBODA сняла на берегу Индийского океана, ведь именно природная стихия, по мнению артистки, имеет больше всего общего с неукротимой силой любви.
„Даже в самый страшный шторм, наш единственный шанс не заблудиться - довериться сердцу как маяку. „Mentor“ о смелости всегда выбирать любовь, как бы сложно и страшно это иногда не было. Ведь, в конце концов, только так можно проложить путь к счастью“ - комментирует премьеру LOBODA.
Накануне нового мирового тура певицы, ее поклонники уже активно просят исполнить „Mentor“ в самых отдаленных уголках мира. Напомним, что весной LOBODA даст концерты в Австралии и США, а совсем скоро объявит даты и Европейской части тура.