„Мой единственный вектор“: Лобода спела о своем главном ориентире в новых реалиях

Видео к песне LOBODA сняла на берегу Индийского океана, ведь именно природная стихия, по мнению артистки, имеет больше всего общего с неукротимой силой любви.

„Даже в самый страшный шторм, наш единственный шанс не заблудиться - довериться сердцу как маяку. „Mentor“ о смелости всегда выбирать любовь, как бы сложно и страшно это иногда не было. Ведь, в конце концов, только так можно проложить путь к счастью“ - комментирует премьеру LOBODA.