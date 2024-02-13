Секс
13.02.2024, 10:17

Как оживить отношения и подогреть страсть? Таллиннский сексолог поделилась практическими техниками

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Margarita Skripkina
Мероприятие в Delux Beds & Bedding
Мероприятие в Delux Beds & Bedding
ФОТО: Ilona Pustošilo | Erakogu

В минувшую пятницу, 9 февраля, в Delux Beds & Bedding прошло любопытное мероприятие приуроченное ко Дню святого Валентина, и посвященное теме удовольствия как от сна, так и от секса. Сексолог Ольга Зубкова поделилась с гостями мероприятия несколькими рабочими техниками, которые помогут парам поддерживать страсть в отношениях.

Кровать - это не только место для сна, но и место для получения удовольствия. Ольга Зубкова уверена, что страсть в отношениях даже через десять лет может оставаться такой же сильной, как и в первый год знакомства, нужно лишь придерживаться простых правил и приложить немного усилий.

Сексолог поделилась несколькими техниками для разнообразия сексуальной жизни в паре.

Delux Beds & Bedding

„Секс по расписанию“

Первая техника подразумевает планирование: партнеры договариваются между собой об условной дате, когда они займутся любовью. Такая методика подходит для пар со стажем, поскольку зачастую с годами секс перестает быть чем-то особенным, и уходит то самое предвкушение праздника. Чтобы огонь в паре не погас, иногда нужно добавить немного масла. После согласования дня Х с партнером, сексолог рекомендует позаботиться о том, чтобы в этот день вас и вашего партнера никто и ничто не отвлекало, другими словами, убрать посторонние шумы. Например, отвезти детей к бабушке, полностью освободить вечер, заглянуть до этого в секс-шоп, приобрести новые игрушки или особый парфюм - сделать из этого какой-то свой мини праздник. Как вариант, вы можете арендовать номер в отеле, устроить ужин при свечах или принять ванную с партнером, тут уж как ваша фантазия вам позволит. Искры добавит само предвкушения вечера, ведь все эти дни вы будете ожидать дня Х, продумывать, фантазировать, что безусловно создаст определенный настрой и атмосферу последующего вечера. Согласитесь, порой предвкушение праздника намного приятней его самого. Также данная методика избавит от возможной тревоги спонтанного и нежданного секса: „Попробуйте в течение нескольких месяцев и вы точно увидите изменения!“

„Ночь признаний“

Следующая техника от Ольги Зубковой носит название „Ночь признаний“ и направлена на сближение с партнером. Смысл этой практики не в том, чтобы заняться любовью вечером или ночью, а в том, чтобы восстановить силы, энергию и раскрыться друг другу, возможно, с новой стороны. „Задайте друг другу по пять вопросов, которые стеснялись задать раньше. Расскажите друг другу пять своих самых сокровенных фантазий. Назовите пять вещей, которые вас возбуждают друг в друге больше всего. Или же откройте друг другу пять тайн, которые вы раньше никому не доверяли“, - рассказывает правила этой техники Ольга. Из этого списка не обязательно выполнять всё и сразу, вы можете разделить удовольствие на несколько таких ночей. По словам сексолога, сначала это может показаться непривычным, но по ходу вечера оба партнера войдут во вкус, что поможет достичь небывалой близости.

Сексолог Ольга Зубкова

В социальных сетях сексолога вы также можете найти и другие техники, включая чек-листы, советы и рекомендации. Одна из таких техник - это „Хорошо ли я тебя знаю?“, подразумевает заполнение чек-листа с секс-практиками, которые, как вы думаете, могли бы понравиться вашему партнеру, и наоборот. После заполнения анкеты вы с партнером обсуждаете результат. Такая практика поможет вам найти точки соприкосновения с вашим избранником, открыть что-то новое в сексе, что оба хотели бы попробовать, но не решались. Ольга также поделилась своим недавним открытием: альтернативой ее чек-листу является бесплатное приложение Spicer - Sex Ideas For Couples, доступное как для пользователей Android, так и для пользователей iPhone.

Не забывайте, что секс - это не просто удовлетворение физических потребностей, но и забота о вашем эмоциональном благополучии, укрепление связи с партнером. Секс - это про самопознание, принятие своего тела, близость с партнером и наслаждение.

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