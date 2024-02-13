Как оживить отношения и подогреть страсть? Таллиннский сексолог поделилась практическими техниками

Кровать - это не только место для сна, но и место для получения удовольствия. Ольга Зубкова уверена, что страсть в отношениях даже через десять лет может оставаться такой же сильной, как и в первый год знакомства, нужно лишь придерживаться простых правил и приложить немного усилий.

Сексолог поделилась несколькими техниками для разнообразия сексуальной жизни в паре.

„Секс по расписанию“

Первая техника подразумевает планирование: партнеры договариваются между собой об условной дате, когда они займутся любовью. Такая методика подходит для пар со стажем, поскольку зачастую с годами секс перестает быть чем-то особенным, и уходит то самое предвкушение праздника. Чтобы огонь в паре не погас, иногда нужно добавить немного масла. После согласования дня Х с партнером, сексолог рекомендует позаботиться о том, чтобы в этот день вас и вашего партнера никто и ничто не отвлекало, другими словами, убрать посторонние шумы. Например, отвезти детей к бабушке, полностью освободить вечер, заглянуть до этого в секс-шоп, приобрести новые игрушки или особый парфюм - сделать из этого какой-то свой мини праздник. Как вариант, вы можете арендовать номер в отеле, устроить ужин при свечах или принять ванную с партнером, тут уж как ваша фантазия вам позволит. Искры добавит само предвкушения вечера, ведь все эти дни вы будете ожидать дня Х, продумывать, фантазировать, что безусловно создаст определенный настрой и атмосферу последующего вечера. Согласитесь, порой предвкушение праздника намного приятней его самого. Также данная методика избавит от возможной тревоги спонтанного и нежданного секса: „Попробуйте в течение нескольких месяцев и вы точно увидите изменения!“

„Ночь признаний“