Как оживить отношения и подогреть страсть? Таллиннский сексолог поделилась практическими техниками(1)
В минувшую пятницу, 9 февраля, в Delux Beds & Bedding прошло любопытное мероприятие приуроченное ко Дню святого Валентина, и посвященное теме удовольствия как от сна, так и от секса. Сексолог Ольга Зубкова поделилась с гостями мероприятия несколькими рабочими техниками, которые помогут парам поддерживать страсть в отношениях.
Кровать - это не только место для сна, но и место для получения удовольствия. Ольга Зубкова уверена, что страсть в отношениях даже через десять лет может оставаться такой же сильной, как и в первый год знакомства, нужно лишь придерживаться простых правил и приложить немного усилий.
Сексолог поделилась несколькими техниками для разнообразия сексуальной жизни в паре.
„Секс по расписанию“
Первая техника подразумевает планирование: партнеры договариваются между собой об условной дате, когда они займутся любовью. Такая методика подходит для пар со стажем, поскольку зачастую с годами секс перестает быть чем-то особенным, и уходит то самое предвкушение праздника. Чтобы огонь в паре не погас, иногда нужно добавить немного масла. После согласования дня Х с партнером, сексолог рекомендует позаботиться о том, чтобы в этот день вас и вашего партнера никто и ничто не отвлекало, другими словами, убрать посторонние шумы. Например, отвезти детей к бабушке, полностью освободить вечер, заглянуть до этого в секс-шоп, приобрести новые игрушки или особый парфюм - сделать из этого какой-то свой мини праздник. Как вариант, вы можете арендовать номер в отеле, устроить ужин при свечах или принять ванную с партнером, тут уж как ваша фантазия вам позволит. Искры добавит само предвкушения вечера, ведь все эти дни вы будете ожидать дня Х, продумывать, фантазировать, что безусловно создаст определенный настрой и атмосферу последующего вечера. Согласитесь, порой предвкушение праздника намного приятней его самого. Также данная методика избавит от возможной тревоги спонтанного и нежданного секса: „Попробуйте в течение нескольких месяцев и вы точно увидите изменения!“
„Ночь признаний“
Следующая техника от Ольги Зубковой носит название „Ночь признаний“ и направлена на сближение с партнером. Смысл этой практики не в том, чтобы заняться любовью вечером или ночью, а в том, чтобы восстановить силы, энергию и раскрыться друг другу, возможно, с новой стороны. „Задайте друг другу по пять вопросов, которые стеснялись задать раньше. Расскажите друг другу пять своих самых сокровенных фантазий. Назовите пять вещей, которые вас возбуждают друг в друге больше всего. Или же откройте друг другу пять тайн, которые вы раньше никому не доверяли“, - рассказывает правила этой техники Ольга. Из этого списка не обязательно выполнять всё и сразу, вы можете разделить удовольствие на несколько таких ночей. По словам сексолога, сначала это может показаться непривычным, но по ходу вечера оба партнера войдут во вкус, что поможет достичь небывалой близости.
В социальных сетях сексолога вы также можете найти и другие техники, включая чек-листы, советы и рекомендации. Одна из таких техник - это „Хорошо ли я тебя знаю?“, подразумевает заполнение чек-листа с секс-практиками, которые, как вы думаете, могли бы понравиться вашему партнеру, и наоборот. После заполнения анкеты вы с партнером обсуждаете результат. Такая практика поможет вам найти точки соприкосновения с вашим избранником, открыть что-то новое в сексе, что оба хотели бы попробовать, но не решались. Ольга также поделилась своим недавним открытием: альтернативой ее чек-листу является бесплатное приложение Spicer - Sex Ideas For Couples, доступное как для пользователей Android, так и для пользователей iPhone.
Не забывайте, что секс - это не просто удовлетворение физических потребностей, но и забота о вашем эмоциональном благополучии, укрепление связи с партнером. Секс - это про самопознание, принятие своего тела, близость с партнером и наслаждение.