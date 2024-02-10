„Мы не можем быть вместе“: Анастасия Волочкова снова вспоминает роман с Джимом Керри

Анастасия Волочкова может похвастаться громкими амурными победами. Ее красота пленяла богатейших людей страны, а однажды свела с ума Джима Керри. Балерина вспоминает, что и сама была охвачена чувствами к иностранному артисту. В общении с блондинкой звезда Голливуда раскрылся с совершенно иной стороны.

„Он очень глубокий человек, не такой как в кино. Он сразу признался, что влюблен. Но мы честно друг другу сказали о том, что не сможем быть вместе, потому что он не оставит Голливуд, а я не оставлю Россию, не оставлю Большой театр… Это был такой чистосердечный разговор“, — вспоминала Волочкова в RuTube-шоу „Пусти переночевать“.

Развитию отношений не дал и бурный роман Анастасии с Сулейманом Керимовым. Бизнесмен был очень ревнив, балерину всегда сопровождала вереница охраны.

„Но смотрите, так получилось, что мы продолжали общаться. А когда я уже рассталась с Сулейманом, у меня были гастроли с Большим театром в Америке, в штате Вейл. И вот там мы с Джимом встретились, и у нас начался роман. Я никогда не смогу забыть, как он дал о себе знать в день рождения Ариадны. Когда дочке исполнилось десять лет, Джим прислал целую коробку с куклами Monster High. Это было так неожиданно“, — делилась 48-летняя блондинка.

Подарок для Ариадны стал последней нитью, который связывал Волочкову и Керри. Актер погрузился в другие отношения, в нулевых он встречался с моделью Дженни Маккарти, затем встретил 28-летнюю Катриону Уайт. Этот роман завершился трагедией — девушка покончила с собой в 2015-м. Сейчас Джим остается холостяком, и Волочкова отмечает: у нее все еще есть возможность выйти на контакт с бывшим.

„У меня есть связь с продюсером Бобом Ван Ронкелем. Поэтому если что, я могу всегда его найти“, — хитро улыбнулась артистка.

Впрочем, главным мужчиной в жизни Волочковой остается Сулейман Керимов. Звезда балета вспоминает, как он смог завоевать ее у собственного друга.

„Звонит Сулейман: „Мы с тобой сегодня ночью вылетаем в Эмираты“. Я ему: „Подожди, Сулейманчик, я в Баку танцую ’Лебединое озеро’. Твой друг Ахмед дал мне самолет“. А он: „Да мне вообще все равно! Мой самолет летит за тобой!“ Я не знала, что делать. Когда закончился спектакль, понимаю, что за окном стоят две машины: одна от Ахмеда, другая от Сулеймана. И не знаю на какой ехать. Я подрассчитала, чтобы Ахмеда не обидеть поехала в аэропорт на его машине, но там то меня встречали люди Сулеймана. Я села в самолет Сулеймана, потому что так подсказало сердце“, — делилась балерина.