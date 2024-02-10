Звезда электронной музыки Трентемёллер осенью даст гипнотизирующий концерт в Таллинне

„Подбирая название для альбома, я думал о том, что музыка оказывает такое же воздействие, как запахи. Если неожиданно твое обоняние распознает запах, напоминающий ту еду, которую бабушка готовила тебе в детстве, ты сразу же мысленно возвращаешься в то время“, – говорил Трентемёллер в своем интервью в прошлом году. „Мне кажется, музыка обладает таким же свойством. Она может прикасаться к тебе через память, стать прямой дорогой от мозга к сердцу, быть интеллектуальным способом анализировать какие-то вещи. Когда вдруг ты слышишь песню, которую не слышал уже пару десятков лет, ты моментально переносишься в прошлое. По-моему, это прекрасно. Я не хотел, чтобы альбом получился ностальгическим или что-то такое, я просто чувствую, что память играет большую роль в нашей жизни, а также во всем творческом процессе“.