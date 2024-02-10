Звезда электронной музыки Трентемёллер осенью даст гипнотизирующий концерт в Таллинне
Осенью истинных меломанов ждет невероятное событие – 18 октября 2024 года известный датский артист Андерс Трентемёллер выступит со своим живым концертом в Таллинне. Трентемёллер знаменит своей экстраординарной способностью создавать впечатляющие мелодии и захватывающие звуковые ландшафты, его продюсерские таланты получили широкое признание за последнее десятилетие.
Путь Трентемёллера – это некая игра с долгосрочной перспективой: артист пишет главы своего творчества, придерживаясь одной линии и рассказывая одну историю. Каждый новый альбом знаменует очередной шаг в его художественном развитии. Творчество музыканта часто углубляется в противоречивые темы и парадоксы, и это хорошо демонстрирует его последний альбом „Obverse“. В композиции Трентемёллера вплетаются темы памяти и воспоминаний, при этом умело избегается момент ностальгии, но в то ж время усиливается связь слушателя с музыкой.
Артист покорил сердца публики своим прорывным полноценным дебютным альбомом „The Last Resort“, вышедшим в 2006 году. Начиная с 2007 года он вместе со своим коллективом провел множество мировых турне, дал около 500 концертов, и все они проходили с аншлагами.
Следующие студийные альбомы Трентемёллера, включая „Into The Great Wide Yonder“ (2010), „Lost“ (2013) и „Fixion“ (2016), демонстрируют его собственный стиль, игнорирующий все законы жанра. „Fixion“ удостоился признания критиков благодаря экспериментальности, полиритмии и сплаву разных влияний – в музыке чувствовалось, как создатель, деликатно раскрываясь, бросает вызов слушателям. Живые концерты в поддержку альбома всегда были грандиозными и часто приобретали новое измерение благодаря использованию переплетенных с музыкой короткометражных фильмов.
В 2019 году Трентемёллер удивил фанатов инструментальным альбомом „Obverse“, в который вошли композиции, записанные совместно с такими мощными вокалистками, как Марие Фискер, Лисбет Фритце и многие другие. В сопровождении короткометражных фильмов, снятых самим Трентемёллером, и вызывающих визуальное потрясение произведений искусства Джесси Дракслера „Obverse“ стал подтверждением оригинального творчества и новаторства.
Последний шедевр Трентемёллера „Memoria“ еще сильнее углубляется в водоворот повествования. Композиции художника содержат мрачные, интроспективные фрагменты, песни, которые можно отнести к категории моторика и дрим-попа, а также элементы электропопа и нойз-рока. Он продолжает работу с уже известными темами света и тьмы, турбулентности и спокойствия, пронизывающего холода и успокаивающего тепла, вдохновленный контрастными элементами, присущими родной скандинавской среде художника.
„Подбирая название для альбома, я думал о том, что музыка оказывает такое же воздействие, как запахи. Если неожиданно твое обоняние распознает запах, напоминающий ту еду, которую бабушка готовила тебе в детстве, ты сразу же мысленно возвращаешься в то время“, – говорил Трентемёллер в своем интервью в прошлом году. „Мне кажется, музыка обладает таким же свойством. Она может прикасаться к тебе через память, стать прямой дорогой от мозга к сердцу, быть интеллектуальным способом анализировать какие-то вещи. Когда вдруг ты слышишь песню, которую не слышал уже пару десятков лет, ты моментально переносишься в прошлое. По-моему, это прекрасно. Я не хотел, чтобы альбом получился ностальгическим или что-то такое, я просто чувствую, что память играет большую роль в нашей жизни, а также во всем творческом процессе“.
Гипнотизирующий живой концерт Трентемёллера состоится 18 октября 2024 года на площадке Helitehas в Таллинне. Билеты в продаже на сайте и в пунктах продажи Piletilevi.