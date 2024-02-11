Бывшая Славы Комиссаренко покаялась перед ним за работу в порно: „Умоляла отпустить мне мой грех“

На видеоролике Юлия Шашкова появляется в церкви в сексуальном черном платье. Она ходит между скамейками, демонстрируя прекрасную фигуру в вызывающем наряде. Новый трек девушки называется Guilty Pleasure, однако слова в песне разобрать сложно. Под постом блогер оставила подпись „Основано на реальных событиях и травмах. Подсчитываю испытывать апофеоз своей уверенности и слушать ваши поздравления“.

Шашкова иронично написала, что замаливала в церкви свои грехи. Следующая фотография свидетельствовала о том, что Юлия пошутила. По ее словам, она переступила через эту сложную ситуацию, чтобы продолжить жить, творить, вдохновляться и вдохновлять своих поклонников.

„Я молилась и умоляла отпустить мне мой грех, но потом осознала, что мне пофиг. Продолжаю работать, петь, играть, жить и вдохновлять. Из меня не сделать жертву. Теперь в ком из нас грязь?“ — подписан видеоролик.

При этом далеко не все пользователи Сети оценили смелость и откровенность новоявленной исполнительницы. В комментариях многие посчитали новую музыкальную работу Шашковой „кринжем“. Впрочем, нашлись и те, кто порадовались за девушку и ее отношение к происходящему. „Достойный ответ“; „Какой же молодец Славка, что отшил ее“, — разошлись во мнениях подписчики.

Напомним, в начале сентября 2023 года Слава Комиссаренко вступил в брак с Юлией Шашковой. Однако их союз продлился недолго. Прямо во время медового месяца юморист выяснил, что жена скрывала от него некоторые подробности своей биографии…