ФОТО | Финляндию на „Евровидении“ отправится представлять артист, выступавший в трусах. У эстонского рэпера nublu лишь третье место

В выборе победителя могли участвовать как телезрители (75%), так и международное жюри (25%). Жюри дало nublu и Макаэлю Габриэлю 42 пункта, а Windows95man всего 28. Однако голосование телезрителей перевернуло все с ног на голову - народ дал эпатажному исполнителю, выступавшему в трусах, целых 285 пунктов, после чего стало ясно, кто поедет представлять Финляндию на „Евровидении“.