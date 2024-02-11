11.02.2024, 10:30
ФОТО | Финляндию на „Евровидении“ отправится представлять артист, выступавший в трусах. У эстонского рэпера nublu лишь третье место(15)
ФОТО: Delfi Meedia
В субботу вечером в Тампере прошел финский отбор на „Евровидение“. В итоге представлять северных соседей на песенном конкурсе будет артист по имени Windows95man. Эстонский рэпер nublu, выступавший в дуэте с финским рэпером Микаэлем Габриэлем, занял третье место.
Вот как выглядит победитель:
Вот как выглядел эстонско-финский дуэт:
В выборе победителя могли участвовать как телезрители (75%), так и международное жюри (25%). Жюри дало nublu и Макаэлю Габриэлю 42 пункта, а Windows95man всего 28. Однако голосование телезрителей перевернуло все с ног на голову - народ дал эпатажному исполнителю, выступавшему в трусах, целых 285 пунктов, после чего стало ясно, кто поедет представлять Финляндию на „Евровидении“.