Все смотрят сериал „Грисельда“: какой была настоящая „крестная мать кокаина“, убившая 200 человек?

В возрасте 14 лет Грисельду Бланко изнасиловал ее отчим, после чего она навсегда сбежала из дома. Позже один из любовников наркобаронессы рассказывал, что она занималась проституцией, но сама Грисельда этот факт биографии отрицала. Ее противозаконная деятельность началась с нескольких килограмм кокаина, которые она провезла в нижнем белье из Колумбии в США. Денег, которых Грисельда получила благодаря этой работе (на тот момент девушке было чуть за 20), могло хватить на несколько лет безбедной жизни, но ей этого показалось мало. Просто быть курьером Бланко не хотела — в ее мечтах было подчинить себе весь наркомир и, как бы цинично это не звучало, произвести в нем настоящую революцию.

Для того, чтобы обзавестись первыми деньгами, Грисельда начала копать могилы на местном кладбище, потом стала промышлять карманными кражами и преступный мир затягивал ее все сильнее. По некоторым данным, свое первое убийство она совершила в возрасте 11 лет. Банда, в которой состояла девочка, похитила ребенка с целью выкупа, а когда стало понятно, что денег не будет, Грисельде приказали его застрелить. Она сделала это без малейших колебаний — вопросы выживания часто и быстро стирают все нравственные ориентиры.

Грисельда Бланко родилась в 1943 году в колумбийском городе Картахена. Ее семья была не просто бедной, а нищей, поэтому девочке еще в раннем детстве пришлось столкнуться с жестокостью этого мира. Когда Грисельде было три года, она вместе с матерью переехала в более крупный Медельин и оказалась предоставлена самой себе. Горе-родительница пыталась наладить личную жизнь, а дочку, когда та мешалась под ногами, часто избивала до потери сознания.

Кто-то уже сейчас обвиняет авторов сериала в романтизации образа Грисельды Бланко. София Вергара появляется в кадре в стильных нарядах, демонстрирует образ „сильной и независимой“ красотки, которая смогла подмять под себя суровый мир мужчин. При этом настоящая история Грисельды выглядит ужасающей. Рассказываем, кем же была женщина, которая „пропитала кровью улицы Майами“.

25 января на стриминговом сервисе Netflix вышел новый мини-сериал „Грисельда“, которому всего за неделю удалось стать настоящим феноменом. Сейчас просмотры этого проекта бьют все мыслимые и немыслимые рекорды, а историю „крестной матери кокаина“, которую на экране талантливо воплотила София Вергара, обсуждают все критики. „Грисельда“ — новое творение режиссера Андреса Байса и сценариста Эрика Ньюмана, создателей нашумевшего шоу „Нарко“ о жизни колумбийского наркобарона Пабло Эскобара. Кстати, именно с его цитаты начинается первый эпизод „Грисельды“: „Она была единственной женщиной, кого я боялся“.

На пике своей „карьеры“ в наркобизнесе Грисельда сколотила состояние в 1,5 миллиарда фунтов. Она зарабатывала до 63 миллионов фунтов в месяц, транспортируя по две тонны кокаина из Колумбии в Нью-Йорк и Майами. Бланко даже имела собственный бренд нижнего белья — бюстгальтеры и пояса со специальными карманами для перевозки запрещенных веществ и пользовались большой популярностью. Власти вели настоящую охоту на Грисельду, но до определенного момента ей удавалось выходить сухой из воды. Благодаря поддельным документам она свободно перемещалась между США и Колумбией и в самые темные времена залегала на дно, а потом возвращалась на арену в былом величии, в то время, как ее пособники и враги получали реальные сроки.

Грисельда Бланко получила прозвище „Черная вдова“ и так ее называли едва ли не чаще, чем „крестная мать кокаина“. По неофициальным данным Бланко организовала около 40 убийств (в некоторых источниках речь идет о 200 убийствах), но доказать удалось лишь три из них.

Сама Грисельда тоже не гнушалась грязной работы: она застрелила двухлетнего сына своего конкурента, а также отправила на тот свет несколько своих мужей и любовников. Своему второму супругу она выстрелила в рот из-за того, что не поделила с ним деньги от продажи листьев коки. Третий муж — Дарио Сепульведа — имел неосторожность изменить ей со стриптизершей, за что тоже поплатился жизнью.

Ее первым супругом был наркоторговец Карлос Трухильо, а вторым — торговец кокаином Альберто Бланко. Кроме того, у Грисельды была своя армия наемных убийц — Los Pistoleros. Просто так расправляться с конкурентами женщине, руки которой с детства запачкались кровью, было не интересно. Она любила жестокость, поэтому часто приказывала киллерам расстреливать ее врагов с мотоциклов прямо на оживленных улицах, а в качестве трофея заставляла приносить ей части тел убитых.

Во второй половине прошлого века самым популярным наркотиком в США была марихуана. Грисельда Бланко могла бы отнять часть бизнеса у прямых конкурентов, но пошла по другому пути. Она развернула целую „маркетинговую кампанию“ по популяризации кокаина среди элит и добилась в этом немалого успеха. Конечно, построила свою империю она не в одиночку — ей помогали мужья.

Известная своей жестокостью, „черная вдова“ распугала всех врагов, но все равно не могла жить спокойно. С возрастом баронесса становилась все более мнительной: она постоянно носила парики, практически не выпускала из рук оружие и всячески меняла внешность, чтобы на улице ее не узнавали недоброжелатели. В 1979 году Грисельда Бланко чуть было не попалась полиции во время штурма торгового центра. Во время этой операции „королева кокаина“ была ранена, но смогла скрыться и на какое-то время ушла в тень.

Несмотря на то, что Грисельда наводила ужас на всю Америку, у нее были и поклонники: находились люди, которые восхищались ее жесткостью и тем, что она — нищенка, обреченная всю жизнь работать проституткой — „выбилась в люди“. Некоторые вообще называли ее несчастной женщиной: она потеряла троих сыновей, а ее четвертого наследника после ее ареста воспитывали чужие люди. Бланко страдала от ипохондрии и постоянно мучилась кошмарами, утверждая, что призраки убитых ею людей преследуют ее, из-за чего она не могла спать без мужчин. Единственным существом, которого искренне любила „крестная мать кокаина“ была ее собака — немецкая овчарка по кличке Адольф Гитлер.

С каждым годом история Грисельды становилась все более кровавой — прятаться от полиции вечно ей не удалось. В 1985 году в Калифорнии, куда она сбежала после очередного покушения, латиноамериканку арестовали, обвинили в торговле кокаином и убийстве троих человек, после чего приговорили к 15 годам тюрьмы и обязали выплатить штраф в размере 25 тысяч долларов. Многим такой приговор показался слишком мягким. Дело в том, что ключевой свидетель по этому делу незадолго до финального слушания в суде оказался втянут в громкий секс-скандал. Его показания не стали приобщать к делу — наркобаронессе крупно повезло. Уже после обвинители требовали увеличить срок до 60 лет, но адвокаты „черной вдовы“ спасли ее от перспективы провести за решеткой остаток жизни. В 2002 году в тюрьме у Грисельды случился сердечный приступ, а в 2004 году она вышла на свободу, после чего ее депортировали в Колумбию.

На тот момент женщине, держащей в ужасе весь преступный мир США, был 61 год, поэтому она решила не возвращаться в наркобизнес. Грисельда Бланко купила небольшой дом и сократила все контакты с внешним миром. Недостатка в деньгах у нее не было: благодаря связям она умудрялась контролировать поставки запрещенных веществ даже находясь в тюрьме. После каждой новой сделки у нее появлялись новые враги и им оставалось только терпеливо дожидаться своего часа.

Казалось бы, „Черная вдова“ смогла подчинить и перевернуть свою судьбу, но все зло вернулось ей бумерангом. В 2012 году киллеры на мотоциклах расстреляли Грисельду Бланко на одной из улиц Медельина, а уже на следующий день по всему миру вышли газеты с заголовками „Кокаин лишился матери“.