В TikTok стал популярным опасный тренд, который может привести к повреждению полового члена

Дело в том, что опасный для мужского здоровья тренд — джелкинг — стал популярным в TikTok, однако, по словам медика, не стоит его пробовать, рассказывает „Зеркало“.

Джелкинг — это упражнения по удлинению пениса, при которых орган растягивают руками или утяжелителями.

Одно видео о джелкинге набрало уже 1,8 миллиона просмотров, а другое, содержащее неточные с медицинской точки зрения утверждения, получило тревожные 1,7 миллиона просмотров. Доктор предупредила: нет никаких доказательств того, что эти упражнения действительно эффективны, но точно известно, что они могут навредить здоровью.

„Если взять вялый пенис, схватить его за головку и тянуть ее в разные стороны, то это может привести к микроразрывам и еще большему повреждению. Люди думают, что эти разрывы заполнятся рубцовой тканью и сделают их пенис больше, но это неправда. Если обращаться с ним столь агрессивно, это может привести к травме и не увеличит его, этому нет никаких научных подтверждений“, — пояснила медик.

Она добавила, что растяжка пениса — это недоказанная научными фактами практика. Доктор Марагутакис уточнила, что подобное лечение может понадобиться лишь людям, страдающим от такого заболевания, как болезнь Пейрони, когда половой орган приобретает аномальную кривизну. Здоровым людям такие упражнения делать не следует.