Эстонский национальный мужской хор отправляется на гастроли в Германию

Выступлением дирижирует художественный руководитель Гамбургской государственной оперы Кент Нагано, считающийся одним из выдающихся оперных и оркестровых дирижеров современности.

В программе – эмоциональная и беспощадная Тринадцатая симфония Шостаковича „Бабий Яр“ (1962), рассказывающая о массовом расстреле евреев на окраине под названием Бабий Яр в годы Второй мировой. В основу симфонии легли стихи Евгения Евтушенко. Солист – бас Александр Виноградов.

Наряду с музыкой Шостаковича и Бетховена на концертах прозвучит произведение украинского композитора Ирины Алексейчук „Trisagion“ a capella для женского хора и скрипки соло (2022). Сочинение написано на канонический текст и исполняется женской группой камерного хора „Harvestehude“.

Гастрольный тур планировался еще на февраль 2022 года, но был отменен из-за пандемии. И вот наконец задуманное осуществится: Эстонский национальный мужской хор вместе с другими музыкантами выступит в большом зале Эльбской филармонии. Концерты состоятся 18 и 19 февраля.

Последний раз Эстонский национальный мужской хор выступал в Гамбурге в Эльбской филармонии в сентябре 2023 года.

Подробнее о концертах и планах Эстонского национального мужского хора можно узнать ЗДЕСЬ.