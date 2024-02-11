ФОТО | Браво! Львовская Национальная опера привезла в Тарту и Таллинн балет „Дон Кихот“
Балетный ансамбль Львовской Национальной оперы из Украины представил в Таллинне и Тарту шедевральный балет „Дон Кихот“ на основе эпического романа Мигеля де Сервантеса Сааведры с хореографией Мариуса Петипа и музыкой Людвига Минкуса.
Труппа балетных исполнителей из 60 человек из Львовской Национальной оперы, известные своими богатыми традициями, привезли в Эстонию не только всемирно известную классическую хореографию, но и роскошное сценическое производство и роскошные костюмы. Классический балет Львовской оперы известен своим блестящим и эмоциональным исполнением.
Роман „Истинный дворянин Дон Кихот Ламанчский“ испанского писателя Мигеля де Сервантеса Сааведры был опубликован в начале 17 века и рассказывает историю рыцаря-идеалиста, который создал фантастический мир, полностью оторванный от реальности. Для Кихота ценности, такие как честь, доброта, рыцарство и смелость, имеют высшее значение. Эта книга считается одним из величайших литературных произведений всех времен.
Балет, основанный на романе, с хореографией Мариуса Петипа и музыкой австрийского композитора Людвига Минкуса, впервые был представлен в 1869 году. Это одно из самых известных классических балетных произведений своего жанра, демонстрирующее виртуозные танцы, красивую музыку и живую радость испанской культуры.