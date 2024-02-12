Шоубиз
12.02.2024, 11:20

ФОТО | Белая рубашка и красные губы: Санна Марин показала, где провела выходной

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Sanna Marin
Sanna Marin
ФОТО: IMAGO / Markku Ulander | IMAGO/Lehtikuva

Перед тем как Windows95man был неожиданно выбран европейской песней года в Финляндии, бывший премьер-министр Санна Марин поделилась в социальных сетях, кого бы она хотела видеть победителем.

„Наши голоса достались Макконен“, - рассказала бывший премьер-министр Финляндии.

Санна позировала для фото с Каритой фон Рутенхьельм, которая специализируется на организации мероприятий. Похоже, у них одинаковый музыкальный вкус.

Kuvatõmmis Sanna Marini story’st

Макконен, она же Сини-Мария Макконен, выступала на UMK под сценическим именем Sini Sabotage. Ее песня на финском языке называется „Kuori mua“.

Санна также поделилась красивой фотографией с концерта, отметив, что наблюдала за конкурсом с Nokia Arena. На мероприятии Санна была одета в блестящую белую рубашку, а на губах сияла красная помада.

Kuvatõmmis Sanna Marini story’st

Однако любимица Марин Sini Sabotage в певческом конкурсе заняла последнее седьмое место, набрав всего 65 баллов.

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