ФОТО | Белая рубашка и красные губы: Санна Марин показала, где провела выходной

„Наши голоса достались Макконен“, - рассказала бывший премьер-министр Финляндии.

Санна позировала для фото с Каритой фон Рутенхьельм, которая специализируется на организации мероприятий. Похоже, у них одинаковый музыкальный вкус.

Макконен, она же Сини-Мария Макконен, выступала на UMK под сценическим именем Sini Sabotage. Ее песня на финском языке называется „Kuori mua“.

Санна также поделилась красивой фотографией с концерта, отметив, что наблюдала за конкурсом с Nokia Arena. На мероприятии Санна была одета в блестящую белую рубашку, а на губах сияла красная помада.

Однако любимица Марин Sini Sabotage в певческом конкурсе заняла последнее седьмое место, набрав всего 65 баллов.