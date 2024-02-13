Юлия Ауг: „Россия сейчас очень хочет отменить всех тех, кто выступал против войны“

Совсем недавно участники российской рок-группы „Би-2“, критиковавшие войну в Украине, опасались, что под давлением Кремля их депортируют на родину. Группа находилась на гастролях в Таиланде, когда выяснилось, что у них нет разрешения на работу, и они были арестованы. Сами участники группы были уверены, что за арестом стоит Россия. Однако, поскольку у нескольких участников группы были израильские паспорта, благодаря сотрудничеству дипломатов они получили возможность выехать из Таиланда в Израиль, а не в Россию.

„Я вижу, что Россия сейчас очень хочет расправиться со всеми, кто выступал против войны. И даже с теми, кто активно не высказывался, кто молчал. Таких людей тоже призывают отменить“, - прокомментировала Юлия Ауг. „В случае с теми, кто высказался и уехал, Россия хочет, чтобы им нигде не было хорошо, делает все возможное, чтобы они не могли работать в других странах, чтобы их можно было отменить и в других местах. В некоторых странах это удается. Очевидно, существуют какие-то дипломатические договоренности, чтобы эти вещи можно было делать“.

По словам Ауг, в Эстонии она себя плохо не чувствует, но знает людей, которые так себя чувствуют. „Это понятно, ведь каждый человек с красным российским паспортом теперь представляет страну, совершившую агрессию“, - говорит актриса. „Этот человек теперь олицетворяет это государство. Поэтому просить о доброй воле или говорить, что он не имеет к этому никакого отношения, - возможно, однако социальные стереотипы работают иначе“, - продолжила Ауг.

В то же время Юлия призналась, что опасается того, что в один прекрасный день ее тоже могут объявить иностранным агентом или предателем.