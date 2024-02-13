Большая звезда: Алику пригласили в Латвию на отборочный тур для Евровидения

В эту субботу наши южные соседи выберут своих представителей. Совсем недавно было объявлено, что в этот раз приглашенные артисты были выбраны из соседних стран: Эстонии и Литвы. „Мы рады сообщить, что нашими приглашенными артистами стали звезды из соседних стран. Поприветствуем наших гостей - эстонскую исполнительницу Алику Милову, которая заняла восьмое место на прошлогоднем конкурсе Евровидения с песней „Bridges“, и литовского музыканта Габриэлиуса Вагелиса, который неоднократно участвовал в отборочных турах“, - говорится на странице в Instagram латвийского отборочного тура Supernova.