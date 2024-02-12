Во вторник в Кристийне пройдут традиционные масленичные гуляния

„Масленичные гуляния в Кристийне – это многолетняя традиция, которая продолжает оставаться популярной и собирает людей из разных районов нашего города в парке Лёвенру. Я убежден, что сохранение традиций важно для создания и укрепления чувства единства и общности. Приглашаю всех на мероприятие!“, – сказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.