12.02.2024, 18:16
Во вторник в Кристийне пройдут традиционные масленичные гуляния(1)
ФОТО: | Erakogu
Во вторник, 13 февраля, началом в 17 часов в парке Лёвенру (ул. Мустамяэ теэ, 59а) пройдёт традиционное мероприятие, посвященное празднованию масленицы и организованное Управой района Кристийне.
„Масленичные гуляния в Кристийне – это многолетняя традиция, которая продолжает оставаться популярной и собирает людей из разных районов нашего города в парке Лёвенру. Я убежден, что сохранение традиций важно для создания и укрепления чувства единства и общности. Приглашаю всех на мероприятие!“, – сказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.
В программе мероприятия: ансамбль „Dreamers“, саксофонист Хенри Арукюла, танцевальный ансамбль „Sõleke“, аниматоры и бесплатное катание на пони для детей.
Мероприятие бесплатное для всех посетителей!