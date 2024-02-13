ФОТО | Смотрите, кто пришел на премьеру нового эстонского фильма „Жизнь и любовь“ по произведению Таммсааре(1)
12 февраля в 18:30 в кинотеатре Apollo Kino Solaris в Таллинне прошла премьера нового отечественного художественного фильма „Жизнь и любовь“, снятого по мотивам важнейшего романа, который Антон Хансен Таммсааре когда-либо писал о любви.
Тартуская премьера состоится 13 февраля. В кино по всей Эстонии „Жизнь и любовь“ можно будет увидеть с 16 февраля, но в избранных кинотеатрах уже идут предпремьерные показы.
Главные роли в полной страстей и неоднозначной истории любви Рудольфа и Ирмы исполнили Каролин Юрисе (Ирма), Майт Мальмстен (Рудольф), Ловийсе Каппер (Лонни) и Урсель Тильк (Ээди). Режиссер картины – Хелен Таккин. Авторы сценария – Мартин Алгус и Хелен Таккин.
По словам сценариста „Жизни и любви“ Мартина Алгуса, отдельным вызовом при работе над историей, написанной без малого сто лет назад, стал поиск красноречивых параллелей с сегодняшним обществом: „Времена и отношения между людьми всегда по-своему уникальны, но все ростки появляются из одной и той же почвы, когда бы история ни разворачивалась – сегодня или в прошлом“.
Библиотечная статистика подтверждает, что история любви Ирмы и Рудольфа отзывается и в современных людях. Когда радиостанция Vikerraadio устроила народное голосование, чтобы выбрать любимые романы жителей Эстонии о любви, в десятку попало произведение только одного эстонского автора. Вместе с „Джейн Эйр“ Бронте и „Триумфальной аркой“ Ремарка роман „Жизнь и любовь“ Таммсааре, волей радиослушателей, попал на верхушку рейтинга.
Режиссер и сценарист фильма Хелен Таккин отметила, что в отличие от книги действие фильма мы видим от лица героини. Изменился и исторический контекст, на фоне которого разворачиваются события. „Тамсааре вдохновил меня, и мы вступили в диалог с написанной им историей. Роман и наш фильм задаются одним и тем же философским вопросом – что такое любовь? Вера четырех главных героев фильма в существо любви разная. Вырастающий из этого конфликт становится фундаментом интересной истории. В конце концов решить, какой ответ правильный, предстоит зрителю“, – сказала Таккин.
Роман „Жизнь и любовь“ в этом году отмечает свое 90-летие. Многим эстонцам знаком снятый по мотивам произведения телеспектакль „Рудольф и Ирма“ Гуннара Кильгаса, который впервые был показан в эфире ETV в 1985 году и в котором сыграли Эвальд Хермакюла, Элле Кулль, Александр Ээльмаа, Лейда Раммо, Вийре Вальдма, Ита Эвер и Инес Ару. Входил спектакль „Жизнь и любовь“ и в репертуар различных театров. Полнометражный же фильм по мотивам романа был снят впервые.
Сюжет:Художественный фильм, основанный на одноименном романе Антона Хансена Таммсааре, переносит нас в эпицентр непредсказуемой истории любви. С перипетиями жизни и любви сталкиваются два хрестоматийных героя эстонской литературы, Рудольф и Ирма. Действие фильма разворачивается в переломный момент, когда благополучной молодой Эстонской Республике приходится столкнуться с вызовами, лихорадящими мир. Первая полнометражная художественная экранизация „Жизни и любви“ предлагает по-новому взглянуть на не теряющие актуальности вопросы и создает удивительные параллели с современным миром.
Жарким летом 1933 года молодая деревенская женщина Ирма приезжает в поисках более насыщенной жизни в город и останавливается у своей родственницы Лонни. Ирма воодушевлена сменой обстановки, а разочаровавшаяся в городской жизни Лонни в приезде Ирмы видит новое дыхание и для себя самой.
Влюбленный в Ирму деревенский парень Ээди выслеживает девушку и пытается убедить ее вернуться, чтобы стать хозяйкой хутора его отца, но Ирма решила оставить общее романтическое прошлое позади ради своих устремлений.
По воле судьбы Ирму нанимает служанкой Рудольф, коммерсант средних лет. Обаяние и таинственность Рудольфа завораживают Ирму, и неожиданно разгоревшиеся чувства на дают ей отвергнуть его попытки к сближению. Хоть Рудольф и клянется Ирме в любви, в скором времени вскрывается его истинная распутная и манипулятивная личина.
„Жизнь и любовь“ – дебютный художественный фильм режиссера Хелен Таккин, чьи короткометражки и рекламы уже удостаивались наград. Продюсерами картины выступают Кристиан Таска и Адеэле Тяхемаа из Taska Film („O2“, „Зима“, „Имена в граните“, „1944“, „Аптекарь Мельхиор“) и Танель Таттер и Вейко Эскен из Apollo Film Productions („Зима“, „Болото“, „Аптекарь Мельхиор“). Оператор фильма – Альвар Кыуэ; художник – Камилла Казе; художник по костюмам – Ану Ленсмент; композитор – Мик Педая; сценаристы – Мартин Алгус и Хелен Таккин.
В главных ролях: Каролин Юрисе (Ирма), Майт Мальмстен (Рудольф), Ловийсе Каппер (Лонни) и Урсель Тильк (Ээди). Также в ролях: Маркус Луйк, Ало Кырве, Маркус Хабакукк, Тынис Нийнеметс, Стеффи Пяхн, Кристийна-Хортензия Порт, Геттер Мересмаа, Хельгур Розенталь, Михкель Кабель и Лаура Кукк.
Поддержку в съемках картины „Жизнь и любовь“ оказывали Postimees, ERR, Elisa, Тартуский фонд кино, Kultuurkapital, High Voltage, Set Set Studio, Location Unit, DHL, Cramo, A. le Coq, Tradehouse, NAOS, Pro Beauté и Linnamäe Lihatööstus. За дистрибуцию фильма отвечает Hea Film.