Том Круз начал встречаться с дочкой экс-депутата Госдумы от „Единой России“

„Они встречаются теперь официально. В кругу Эльсины хорошо известно, что она и Том теперь вместе. Они очень сблизились за последние несколько недель. Однако стараются не фотографироваться вместе, потому что хотят сохранить свою конфиденциальность“, — рассказал источник портала.