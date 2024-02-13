Том Круз начал встречаться с дочкой экс-депутата Госдумы от „Единой России“
Американский 61-летний актер Том Круз начал встречаться с 36-летней Эльсиной Хайровой, дочерью экс-депутата Госдумы от „Единой России“ Рината Хайрова. Об этом сообщает портал Daily Mail.
„Они встречаются теперь официально. В кругу Эльсины хорошо известно, что она и Том теперь вместе. Они очень сблизились за последние несколько недель. Однако стараются не фотографироваться вместе, потому что хотят сохранить свою конфиденциальность“, — рассказал источник портала.
До этого пара посетила гала-ужин в поддержку благотворительной организации. Это произошло в пятизвездочном отеле Raffles. Старший сын короля Великобритании Карла III принц Уильям (Уильям Артур Филип Луи Маунтбеттен-Виндзор) был на этом мероприятии почетным гостем.
Однако экс-депутат Госдумы Хайров опровергает роман своей дочери с Томом Крузом. „Это чушь полная“, — отмечал бывший парламентарий.