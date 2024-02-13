Стало известно, почему Кейт Миддлтон долго лежала в больнице

Стало известно, почему Кейт Миддлтон провела в больнице около двух недель после операции на брюшной полости. Об этом пишет The Irish Times.

Король Карл ІІІ, которому примерно в это же время сделали операцию из-за увеличения простаты, пробыл в Лондонской клинике всего несколько дней. Тем временем жена принца Уильяма лежала в больнице около 14 дней, не видя трех своих детей — принцессу Шарлотту, принца Луи и принца Джорджа. Врач Муирис Хьюстон считает, что, возможно, принцесса Уэльская просто хотела дать себе время на выздоровление.

Многодетная мама решила не рассказывать о причине своей операции, которая в итоге потребовала почти двухнедельного пребывания в больнице. Впрочем, представители королевской персоны подчеркнули, что это не связано с онкологией.

По словам экспертов издания, мы живем в эру медицины, когда пребывание в больнице для широкого спектра хирургических вмешательств резко сократилось. Для операции на брюшной полости в большинстве случаев достаточно двух ночей пребывания в больнице.

Таким образом, продолжительность пребывания Кейт Миддлтон является значительным отклонением.

„Возникает вопрос: почему? Мой спекулятивный ответ заключается в том, что это, возможно, было сознательное решение с ее стороны, чтобы дать время на выздоровление“, — считает врач.

Реконвалесценция — это постепенное восстановление здоровья после болезни или травмы — „мягкий“ процесс восстановления. Когда-то он был устоявшимся процессом медицинской помощи, а теперь в целом стал устаревшим и „потерянным искусством“. В то время процесс заживления считался постепенным — пациент, как правило, переходил из места тщательного ухода после медицинского вмешательства к месту выздоровления, где о нем могли заботиться близкие люди.