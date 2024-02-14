Уже в эту пятницу в Ласнамяэ состоится бесплатный детский спектакль „Дочь волшебника“

«Наша цель – предложить жителям, включая детей, качественный досуг. Еще остались свободные места, и я искренне рекомендую вам воспользоваться возможностью и прийти на спектакль на эстонском языке. Поскольку в кукольном театре маленьким зрителям и их родителям не приходится следить за мимикой и передвижениями актеров, это позволяет сконцентрироваться на репликах и интонациях героев, что является отличной возможностью для изучения эстонского языка. Через искусство - спектакли, музыку, кино - любой не родной язык учить легче. Так же и наш кукольный спектакль на эстонском языке является хорошей возможность для детей от 2 до 8 лет», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.