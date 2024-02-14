Культура
14.02.2024, 11:38

Уже в эту пятницу в Ласнамяэ состоится бесплатный детский спектакль „Дочь волшебника“

 
Кукольный спектакль для детей
Кукольный спектакль для детей
ФОТО: Erakogu

В пятницу, 16 февраля, в 18 часов в центре культуры „Линдакиви“ состоится бесплатный детский спектакль на эстонском языке. Необходима предварительная регистрация.

«Наша цель – предложить жителям, включая детей, качественный досуг. Еще остались свободные места, и я искренне рекомендую вам воспользоваться возможностью и прийти на спектакль на эстонском языке. Поскольку в кукольном театре маленьким зрителям и их родителям не приходится следить за мимикой и передвижениями актеров, это позволяет сконцентрироваться на репликах и интонациях героев, что является отличной возможностью для изучения эстонского языка. Через искусство - спектакли, музыку, кино - любой не родной язык учить легче. Так же и наш кукольный спектакль на эстонском языке является хорошей возможность для детей от 2 до 8 лет», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В пятницу, 16 февраля, в 18 часов в центре культуры «Линдакиви» (ул. Я. Коорти, 22) состоится детский спектакль Võluri tütar («Дочь волшебника»). Спектакль продлится ориентировочно один час. На спектакль приглашаются дети от 2 до 8 лет.

«Дочь волшебника» — это кукольный спектакль о необычных людях. Девочка по имени Манну, которая любит сидеть в парке возле своего дома и размышлять о жизни, встречает загадочное и непохожее на других существо. С этого момента для Манну и других героев истории начинается большое приключение.

Необходима предварительная регистрация, которую можно пройти по телефону 645 7700 или по ссылке. Каждого участника, включая детей, необходимо регистрировать отдельно.

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