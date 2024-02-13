ФОТО и ВИДЕО | Разрывное выступление Ашера и поцелуи Тейлор Свифт: какие мировые звезды посетили Супербоул-2024

В перерыве спортивной игры для публики выступали мировые артисты – Ашер, Алиша Киз и Лудакриз. Кроме того, главному хедлайнеру Ашеру помогали H.E.R., Will.I.Am, Лил Джон и другие.

Ашер предстал в белом блестящем образе с роскошным топом в пайетках и камнях. Он исполнил свои главные хиты – Caught Up, Superstar, Burn, и U Got It Bad, а также другие треки и песни, созданные в дуэтах. Всю певческую карьеру Ашер вложил в 13-минутное выступление.

Звездные гости на Супербоуле

Американская певица Тейлор Свифт была самой большой болельщицей в эту ночь, ведь ее бойфренд принадлежит к команде Kansas City Chiefs, которая и выиграла Суперкубок. Артистка не скрывала эмоций и страстно поцеловала Трэвиса Келси после завершения игры.

Вместе с Тейлор Свифт активно болели Блейк Лайвли, Лана Дель Рей, Ice Spice. Также на Супербоуле засветились Джастин и Хейли Бибер, Jay-Z с Бейонсе и детьми, Леди Гага, Кендалл Дженнер и многие другие.