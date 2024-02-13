Шоубиз
13.02.2024, 17:30

ФОТО и ВИДЕО | Разрывное выступление Ашера и поцелуи Тейлор Свифт: какие мировые звезды посетили Супербоул-2024

 
Super Bowl LVIII - San Francisco 49ers v Kansas City Chiefs
Super Bowl LVIII - San Francisco 49ers v Kansas City Chiefs
ФОТО: EZRA SHAW | Scanpix

Супербоул - это финальная игра сезона между командами профессионального американского футбола. Гостями мероприятия часто становятся мировые знаменитости: кто-то выступает в перерыве, а кто-то болеет за любимую команду, пишет 24tv.ua.

В перерыве спортивной игры для публики выступали мировые артисты – Ашер, Алиша Киз и Лудакриз. Кроме того, главному хедлайнеру Ашеру помогали H.E.R., Will.I.Am, Лил Джон и другие.

Ашер предстал в белом блестящем образе с роскошным топом в пайетках и камнях. Он исполнил свои главные хиты – Caught Up, Superstar, Burn, и U Got It Bad, а также другие треки и песни, созданные в дуэтах. Всю певческую карьеру Ашер вложил в 13-минутное выступление.

Usher Super Bowlil

Alicia Keys ja Usher

Usher ja H.E.R.

Usher ja will.i.am
Usher rulluiskudel tantsimas

Usheri etteaste lõpp

Звездные гости на Супербоуле

Американская певица Тейлор Свифт была самой большой болельщицей в эту ночь, ведь ее бойфренд принадлежит к команде Kansas City Chiefs, которая и выиграла Суперкубок. Артистка не скрывала эмоций и страстно поцеловала Трэвиса Келси после завершения игры.

Вместе с Тейлор Свифт активно болели Блейк Лайвли, Лана Дель Рей, Ice Spice. Также на Супербоуле засветились Джастин и Хейли Бибер, Jay-Z с Бейонсе и детьми, Леди Гага, Кендалл Дженнер и многие другие.

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