ФОТО и ВИДЕО | Разрывное выступление Ашера и поцелуи Тейлор Свифт: какие мировые звезды посетили Супербоул-2024

В перерыве спортивной игры для публики выступали мировые артисты – Ашер, Алиша Киз и Лудакриз. Кроме того, главному хедлайнеру Ашеру помогали H.E.R., Will.I.Am, Лил Джон и другие.

Ашер предстал в белом блестящем образе с роскошным топом в пайетках и камнях. Он исполнил свои главные хиты – Caught Up, Superstar, Burn, и U Got It Bad, а также другие треки и песни, созданные в дуэтах. Всю певческую карьеру Ашер вложил в 13-минутное выступление.