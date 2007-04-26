14.02.2024, 13:00
ФОТО | Известный эстонский блогер угодил в травмпункт: „Ухожу отсюда легче, чем при поступлении“(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Блогер и звезда YouTube Hensugusta или Хенри Карпов в субботу попал в травмпункт из-за болей в животе.
„Выходные прошли необычно. В субботу ночью вместо вечеринки отправился в травмпункт с жуткой болью в животе“, - поделился Hensugusta в Instagram.
Блогер рассказал, что причиной болей оказался аппендицит. В итоге ему вырезали аппендикс. „Дали лекарства и сказали, что уйду отсюда легче, чем при поступлении, то есть без аппендикса“.
По его словам, операция прошла успешно. „Операция в воскресенье прошла как по маслу и сразу же стало лучше“, - написал Hensugusta и поблагодарил персонал Клиники Тартуского университета. Сейчас молодого человека уже выписали домой на отдых.