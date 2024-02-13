Международный день кондома: в Таллинне и Нарве раздадут бесплатно 10 000 презервативов

Действующая в Нарве Linda Kliinik в бесплатно раздаст 10 000 презервативов. Они будут переданы в молодежные центры и школы, подавшие заявки. Сегодня презервативы можно будет бесплатно получить в спортивных клубах My Fitness. Презервативы можно найти в мужских раздевалках всех клубов My Fitness в Таллинне, Тарту, Нарве и Вильянди.

В этом году Linda Kliinik сотрудничает с педагогом Ольгой Герасименко, которая проводит уроки сексуального просвещения в Ида-Вирумааском центре профессионального образования и Нарвской гимназии. На лекциях подчеркивается, что безопасный секс начинается, прежде всего, со знания своих границ, уважения границ партнера и информированного согласия. Презервативы могут быть важной частью секса - и при этом довольно сексуальной.

По словам Кристийны Вайномяэ, директора Linda Kliinik, крайне важно инвестировать в сексуальное просвещение молодежи, а также обеспечить доступность презервативов для молодых людей, в том числе по разумной цене. „Защита своего здоровья и здоровья своего партнера важнее, чем ложный стыд, связанная с покупкой презервативов“, - сказала она.

„Очень важно помнить, что у презервативов также есть срок годности, который стоит проверить. Презерватив, который пролежал в вашем кошельке несколько лет, может быть уже непригоден для использования“, - отмечает Вайномяэ. „Более того, мы вообще не рекомендуем носить презервативы в кошельке, так как они могут натереться и упаковка может порваться“. Презервативы также не следует хранить на ярком свету или в жарких местах. Не используйте один и тот же презерватив более одного раза“.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый день более миллиона человек в мире заражаются болезнями, передающимися половым путем, от которых может защитить презерватив.

Международный день презерватива был учрежден Фондом здравоохранения СПИДа (AHF), крупнейшей международной организацией, работающей в сфере борьбы с ВИЧ. В Эстонии AHF представляет Linda Kliinik - медицинское учреждение, расположенное в Нарве и предоставляющее услуги по профилактике, лечению и консультированию в связи с ВИЧ.