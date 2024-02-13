Новый сезон киноклуба для пожилых откроет удостоенный награды фильм „Сестринство бани по-черному“

Триумф этого фильма начался на престижном кинофестивале «Сандэнс», где он был впервые показан в рамках конкурсной программы и завоевал премию за лучшую режиссуру документального фильма (в программе «Мировое кино»). Шедевр тартуского режиссера Анны Хинтс также получил награду как лучший документальный фильм на церемонии вручения премий Европейской киноакадемии в 2023 году.

Старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм рассказала, что отзывы пожилых людей о киноклубе весьма положительные, а залы прекрасно заполняются. «Когда я смотрю на нынешнюю программу, мне кажется, что и в этом сезоне мест может не хватить, поскольку мы планируем показать несколько качественных эстонских и зарубежных кинолент», – сказала старейшина района.

Этой весной сезон киноклуба продлится до конца апреля и в течение этого времени зрители смогут увидеть шесть прекрасных фильмов. 27 февраля будет показана биографическая драма «Феррари», 12 марта – «Присцилла», о спутнице Элвиса Пресли, 26 марта – отечественный фильм «Жизнь и любовь» по мотивам произведений А. Х. Таммсааре, 9 апреля – фильм о рестлинге «Стальная хватка», а 23 апреля – драматическая лента «Май декабрь».

Фильмы сопровождаются эстонскими и русскими субтитрами. С описаниями фильмов можно ознакомиться на сайте управы района Кесклинн. Организаторы оставляют за собой право при необходимости вносить изменения в программу.

Киноклуб был создан в 2017 году с целью разнообразить возможности досуга пожилых людей в трех районах. Бесплатные показы в течение сезона проходят дважды в месяц, в 11:00 в кинотеатре Apollo в ТРЦ Solaris. Двери зала открываются в 10:30. Для входа на сеанс необходимо иметь при себе карту киноклуба.

На сеансы киноклуба приглашаются все пожилые люди, чье место жительства зарегистрировано в районах Кесклинн, Кристийне и Пыхья-Таллинн. Чтобы вступить в киноклуб, жители района Кесклинн могут заполнить соответствующее заявление в районной управе (Нунне, 18) или на месте, до начала сеанса. Желающие вступить в киноклуб обязательно должны иметь с собой удостоверение личности. На основании заявления выдается именная карта участника и подробная программа клуба. Если карта участника клуба уже есть, оформлять ее заново не нужно.