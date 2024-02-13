ВИДЕО | „Специально приехал из Ласнамяэ, тут душевнее“: Смотри, как в Маарду отметили масленичный вторник

Народные гулянья в Вастлапяев в Маарду устраивают второй год подряд, в этот раз мероприятие прошло в парке Келламяэ.

Программа традиционно началась со слов мэра города Владимира Архипова. Позже всем гостям праздника были предложены традиционные масленичные угощения: гороховый суп и сладкая булочка - вастлакуккель. Одновременно с этим гости смогли насладиться выступлениями народных ансамблей „Õmmikad“ и „Jõuk“. Особенно порадовал этот праздник маленьких жителей города. Для детей были организованы разные игры и конкурсы, а также бесплатное катание на пони. Мероприятие завершилось огненным шоу.