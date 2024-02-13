ВИДЕО | „Специально приехал из Ласнамяэ, тут душевнее“: Смотри, как в Маарду отметили масленичный вторник
13 февраля по всей Эстонии ярко и с задором отмечают Вастлапяев, и Маарду не исключение! Смотрите, как отпраздновали этот день маардусцы в репортаже Bublik!
Народные гулянья в Вастлапяев в Маарду устраивают второй год подряд, в этот раз мероприятие прошло в парке Келламяэ.
Программа традиционно началась со слов мэра города Владимира Архипова. Позже всем гостям праздника были предложены традиционные масленичные угощения: гороховый суп и сладкая булочка - вастлакуккель. Одновременно с этим гости смогли насладиться выступлениями народных ансамблей „Õmmikad“ и „Jõuk“. Особенно порадовал этот праздник маленьких жителей города. Для детей были организованы разные игры и конкурсы, а также бесплатное катание на пони. Мероприятие завершилось огненным шоу.
Какое значение имеет организация подобных праздников для мэра города? Понравилось ли мероприятие гостям? И, конечно, главный вопрос: „Что же лучше: вастлакуккель или блинчик?“
Смотрите в репортаже портала Bublik!