Эстонский гонщик Юри Випс обручился с красавицей-иностранкой

В понедельник вечером Випс выставил в соцсетях новость о помолвке, написав, что „выходные выдались довольно крутыми“.

Из соцсетей ег невесты Рафаэллы выяснилось, что помолвка произошла 9 февраля. „Да, я сказала „да“. Я тебя люблю“, - написала девушка. Випс сделал предложение свой возлюбленной в Чикаго. Пара отметила важное событие романтическим ужином с шампанским.

О невесте эстонского спортсмена известно немного. Например, она занимается благотворительностью - Рафаэлла вела проект, который собирал деньги для людей в Замбии. Согласно информации в соцсетях, девушка родом из Лос-Анжелеса.

Молодые люди вместе уже довольно давно. У примеру, фото ниже было сделана три года назад в Эквадоре.