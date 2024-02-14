Елена Блиновская остается за решеткой: суд отказал в переводе под домашний арест

Сторона защиты направила жалобу в Мосгорсуд. Блиновская просит отменить решение о заключении ее под стражу. С конца прошлого месяца она находится в следственном изоляторе №6 „Печатники“ вместе с двумя сокамерницами.

Сегодня суд рассмотрел апелляцию обвиняемой. Напомним, что поводом для отправки гуру марафонов в СИЗО стала новогодняя вечеринка и присутствие на ней свидетельницы по уголовному делу Виктории Асмоловой. Адвокат Елены уверяет: подзащитная не знала о запрете общения со свидетелями. „Тем не менее факт нарушения есть, мы его признаем“, — отметил представитель Блиновской.

Адвокат также напомнил, что подсудимая на протяжении нескольких месяцев соблюдала все правила домашнего ареста. По словам Елены, она не подозревала причастность Виктории к делу.

„Я мать четырех детей, я преподаю в вузе, у меня есть награды и медали за помощь СВО. Сейчас дети начали болеть. Для меня это тяжело. Мы наказываем сейчас не меня, а моих несовершеннолетних детей“, — разрыдалась гуру марафонов в зале суда.