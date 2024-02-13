Поездка в „ДНР“ не помогла: Филиппа Киркорова требуют убрать с российского федерального канала

Как утверждает Виталий, участие Киркорова в шоу „Маска“ возмущает граждан — на его почту якобы пришло больше 20 тысяч писем с жалобами и просьбами убрать артиста. Авторы писем назвали Киркорова клоуном, а его появление на экранах — пошлостью и грязью. Бородин призвал Земского задуматься о рейтингах канала и учесть мнение зрителей, „особенно в это непростое время для нашей страны“.