Поездка в „ДНР“ не помогла: Филиппа Киркорова требуют убрать с российского федерального канала(1)
Письмо генеральному директору НТВ Алексею Земскому написал Виталий Бородин — глава „Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией“. Виталий напомнил о роковой вечеринке, которую посетил Киркоров в декабре, и о реакции власти на неё. По словам Бородина, 95616 человек подписали его петицию о лишении Киркорова звания „Народный артист Российской Федерации“, пишет BAZA.
Как утверждает Виталий, участие Киркорова в шоу „Маска“ возмущает граждан — на его почту якобы пришло больше 20 тысяч писем с жалобами и просьбами убрать артиста. Авторы писем назвали Киркорова клоуном, а его появление на экранах — пошлостью и грязью. Бородин призвал Земского задуматься о рейтингах канала и учесть мнение зрителей, „особенно в это непростое время для нашей страны“.
Тем временем Киркоров cъездил в самопровозглашенный ДНР и дал концерт в городской больнице Горловки. Он привёз подарки военнослужащим, поблагодарил медиков и сказал, что уезжать из России не собирается.