В Японии состоялся премьерный показ эстонского фильма „Жар-птица“ о любви между советскими солдатами
Спустя почти три года после премьеры художественный фильм Пеэтера Ребане „Жар-птица“ („Firebird“) вышел по всей Японии на экраны кинотеатров второй по величине сети страны SMT Cinema.
„После премьеры прошло больше двух лет, и мы думали, что широкому прокату фильма уже можно подвести черту, но именно тогда в Японии был проявлен неожиданно большой интерес к тому, чтобы показать в кинотеатрах эту историю запретной любви“, – не скрывает Пеэтер Ребане того, как приятно был удивлён приёмом, оказанным ему в Японии.
„Это очень увлекательное „турне“, билеты на все показы, которые проходят с нашим участием, включая сеанс, который состоялся в полдень, были полностью распроданы за несколько дней. Нас ждал исключительно тёплый прием и глубокий искренний интерес“, – с благодарностью сказал Ребане и добавил, что премьеры, в которых примут участие актёры и создатели фильма, состоятся в пяти городах Японии. „Организация мероприятий впечатляет, интерес СМИ и общественности невероятно высок, благодаря чему программа всей недели будет насыщенной до предела“, – сказал Ребане.
По словам Пеэтера Ребане, японцы на удивление хорошо осведомлены о том, что происходит в Эстонии. „Здесь многих очень интересует недавно принятый у нас закон о равенстве браков, поскольку сейчас в Японии рассматривается вопрос о легализации однополых браков, что делает фильм злободневным предметом обсуждения в здешнем обществе“, — поделился впечатлениями Ребане.
В Японию прибыли также исполнители главных ролей Том Прайор из Великобритании и Олег Загородний из Украины, получивший специальное разрешение прилететь из Украины для участия в премьерных показах. „Это был очень волнующий момент, потому что мы не встречались с Олегом с начала войны“, – сказал Ребане.
Том Прайор, исполнитель одной из главных ролей в фильме, был в высшей степени тронут приёмом японцев. „Вежливость и уважение к кинематографистам, которые мне посчастливилось испытать здесь, просто необыкновенны, к тому же, я никогда раньше не сталкивался с такими толпами желающих получить автограф“, – поделился Том Прайор своими впечатлениями от премьеры.
В течение четырех дней Пеэтера Ребане и членов его команды ждут почти 30 интервью и около десятка фотосессий для различных японских медиаканалов, включая Vogue, Esquire и три самые крупные местные ежедневные газеты. Кроме того, в сотрудничестве с посольством Эстонии в Токио будет организован приём, на котором фильм будет представлен всем заинтересованным.
„Жар-птица“ — это фильм, в основу которого легли реальные события, созданный эстонским режиссёром Пеэтером Ребане. Действие фильма происходит в 1970-х годах в Эстонии, оккупированной Советским Союзом. Рядовой Сергей с нетерпением считает дни до демобилизации, когда его жизнь переворачивает с ног на голову Роман, бесстрашный лётчик-истребитель ВВС. Движимые любопытством, Сергей и Роман раздвигают границы своей дружбы, когда между ними и Луизой, секретарём командира базы, возникает опасный любовный треугольник. Сергей вынужден столкнуться со своим прошлым, карьера Романа оказывается под угрозой, а Луиза изо всех сил старается сохранить семью. Попав под следствие КГБ, они рискуют своей жизнью и свободой.