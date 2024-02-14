В Японии состоялся премьерный показ эстонского фильма „Жар-птица“ о любви между советскими солдатами

„После премьеры прошло больше двух лет, и мы думали, что широкому прокату фильма уже можно подвести черту, но именно тогда в Японии был проявлен неожиданно большой интерес к тому, чтобы показать в кинотеатрах эту историю запретной любви“, – не скрывает Пеэтер Ребане того, как приятно был удивлён приёмом, оказанным ему в Японии.

„Это очень увлекательное „турне“, билеты на все показы, которые проходят с нашим участием, включая сеанс, который состоялся в полдень, были полностью распроданы за несколько дней. Нас ждал исключительно тёплый прием и глубокий искренний интерес“, – с благодарностью сказал Ребане и добавил, что премьеры, в которых примут участие актёры и создатели фильма, состоятся в пяти городах Японии. „Организация мероприятий впечатляет, интерес СМИ и общественности невероятно высок, благодаря чему программа всей недели будет насыщенной до предела“, – сказал Ребане.

По словам Пеэтера Ребане, японцы на удивление хорошо осведомлены о том, что происходит в Эстонии. „Здесь многих очень интересует недавно принятый у нас закон о равенстве браков, поскольку сейчас в Японии рассматривается вопрос о легализации однополых браков, что делает фильм злободневным предметом обсуждения в здешнем обществе“, — поделился впечатлениями Ребане.

В Японию прибыли также исполнители главных ролей Том Прайор из Великобритании и Олег Загородний из Украины, получивший специальное разрешение прилететь из Украины для участия в премьерных показах. „Это был очень волнующий момент, потому что мы не встречались с Олегом с начала войны“, – сказал Ребане.

Том Прайор, исполнитель одной из главных ролей в фильме, был в высшей степени тронут приёмом японцев. „Вежливость и уважение к кинематографистам, которые мне посчастливилось испытать здесь, просто необыкновенны, к тому же, я никогда раньше не сталкивался с такими толпами желающих получить автограф“, – поделился Том Прайор своими впечатлениями от премьеры.