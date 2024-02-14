ФОТО | „Лучшие вастлакукли в городе!“ Смотрите, как отметили Масленицу эстонские знаменитости

Кейли Сюкияйнен

Телеведущая Кейли Сюкияйнен рассказала в своем Instagram о том, где в столице можно найти лучшие вастлакукли. „Я тоже побаловала себя в честь праздника! Мое совершенно честное и абсолютно личное мнение - вастлакукли с миндальным кремом от Cafe Levier определенно лучшие вастлакукли в городе! Булочка была очень мягкой и воздушной, с правильным количеством крема и нежными взбитыми сливками“, - пишет Сюкияйнен.

Недавно покинувший ряды Центристской партии и присоединившийся к Isamaa Юри Ратас пожелал всем хорошо отметить праздник. „Веселой Масленицы и удачи всем! А чтобы вам было сладко, сегодня обязательно нужно съесть сливочный вастлакуккель... или два!“ - написал Ратас в соцсетях и выставил семейное фото.

Кейт Пентус-Росиманнус, член Европейской счетной палаты, напомнила, что Масленица традиционно является последним днем перед 7-недельным весенним постом. „Посмотрим еще, как пройдет этот пост, но булочки сегодня будут в любом случае. Всем удачи!“ говорит он.

Музыкант Стефан также поздравил всех с Масленицей и показал, как сильно любит вастлакукли.

Депутат Евпропарламента Марина Кальюранд пожелала всем сладкой Масленицы.

Мари Оясаар-Парве

Художница и автор детских книг Мари Оясаар-Парве вместе с детьми в честь праздника отправилась изучать старые эстонские обычаи.