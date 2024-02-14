Киркоров обрушился на обидчиков Пугачевой: „Да она только всем всегда помогала“

Филипп Киркоров после голой вечеринки находится в шатком положении: народный гнев заставил организаторов концертов отменить несколько выступлений звезды, но при этом король российской эстрады постепенно стал возвращаться на экраны. Он принимает участие в популярных телевизионных проектах и не думает ставить точку в своей карьере.

Несмотря на противоречивые чувства, которые артист теперь вызывает у поклонников, он не намерен изменять своим принципам, даже в этот сложный для своей репутации момент, Киркоров продолжает защищать Аллу Пугачеву.

С Примадонной они расстались более 20 лет назад, теперь у каждого своя жизнь, но артист каждый раз встает на ее сторону — ответить он готов и завистливым коллегам, и всем россиянам, которые порицают сбежавшую из страны певицу. Тот факт, что поддержка Пугачевой может еще сильнее ударить по имиджу, Киркорова не пугает. главную женщину своей судьбы он предавать не намерен, даже в ущерб себе.

В свое время именно Алла Борисовна дала импульс для развития его карьеры, теперь он отвечает ей благодарностью, а хейтеров называет завистниками и неудачниками.

„Они свой неуспех списывают на то, что Пугачева кого-то там запрещала! Да она только всем всегда помогала, давала плацдарм, давала стартовую площадку. И потом эти артисты на нее наезжали. Как не стыдно свою бездарность списывать Пугачеву? Мол, она им что-то запрещала“, — возмутился в очередной раз Киркоров.

Он принял участие в проекте „Завтрак со звездой“, где долго предавался воспоминаниям в жизни с Аллой Борисовной и оценивал ее роль в его судьбе.

Пугачева многому научила бывшего мужа, например, не реагировать на обидные комментарии в свой адрес, это знание как никогда пригождается сейчас.

„Нет друзей, нет врагов — есть учителя. Мне повезло. У меня был серьезный опыт жизни с человеком, который меня многому научил, отвлек сознание от суеты, мелочности, кухонных разборок. У меня даже нет подушки безопасности. Я получал деньги и тут же вкладывал в дорогие шоу“, — признался он.

Именно поэтому Киркоров не реагирует на призывы злопыхателей лишить его звания народного артиста или запретить все выступления звезды. 56-летний артист уверен — скоро все образуется, а завистники будут все время.